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Подполковник Иванников: на Приднестровье отрабатывают схемы блокады целых государств
Подполковник Иванников: на Приднестровье отрабатывают схемы блокады целых государств
Sputnik Грузия
"Мы имеем дело с молдавским национализмом, который не менее опасен, чем национализм украинский", – такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал... 05.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-05T14:23+0400
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2024-03-05T14:28+0400
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Как сейчас обстоят дела в регионе? Какая помощь нужна местным жителям? Для чего эскалация нужна молдавским властям и Западу? Готовы ли западные страны к полноценному конфликту в Приднестровье? И как Россия может спасти регион?Обо все этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, кишинев, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, кишинев, в мире, видео
Подполковник Иванников: на Приднестровье отрабатывают схемы блокады целых государств
14:23 05.03.2024 (обновлено: 14:28 05.03.2024)
"Мы имеем дело с молдавским национализмом, который не менее опасен, чем национализм украинский", – такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал кандидат исторических наук подполковник Олег Иванников, комментируя блокаду Приднестровья со стороны Кишинева
Как сейчас обстоят дела в регионе? Какая помощь нужна местным жителям? Для чего эскалация нужна молдавским властям и Западу?
Готовы ли западные страны к полноценному конфликту в Приднестровье? И как Россия может спасти регион?
Обо все этом подробнее смотрите в видео.