https://sputnik-georgia.ru/20240305/podpolkovnik-ivannikov-na-pridnestrove-otrabatyvayut-skhemy-blokady-tselykh-gosudarstv-286700688.html

Подполковник Иванников: на Приднестровье отрабатывают схемы блокады целых государств

Подполковник Иванников: на Приднестровье отрабатывают схемы блокады целых государств

Sputnik Грузия

"Мы имеем дело с молдавским национализмом, который не менее опасен, чем национализм украинский", – такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал... 05.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-05T14:23+0400

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Как сейчас обстоят дела в регионе? Какая помощь нужна местным жителям? Для чего эскалация нужна молдавским властям и Западу? Готовы ли западные страны к полноценному конфликту в Приднестровье? И как Россия может спасти регион?Обо все этом подробнее смотрите в видео.

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