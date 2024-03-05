https://sputnik-georgia.ru/20240305/premer-gruzii-vysmeyal-zayavlenie-lidera-lelo-o-buduschem-ivanishvili--286702936.html

Премьер Грузии высмеял заявление лидера "Лело" о будущем Иванишвили

Премьер Грузии высмеял заявление лидера "Лело" о будущем Иванишвили

Sputnik Грузия

Глава правительства Грузии резко ответил на заявление оппозиционера 05.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-05T17:22+0400

2024-03-05T17:22+0400

2024-03-05T17:40+0400

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ираклий кобахидзе

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии", основатель TBC банка Мамука Хазарадзе сам не знает, куда деться, поэтому ему необходимо держать себя в руках, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Ранее Хазарадзе на своей странице в сети написал, что всего через 34 недели, после парламентских выборов 26 октября, основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили отправится "домой, в Москву". По словам Кобахидзе, Хазарадзе заработал свой первый миллион в России и, скорее всего, еще находится под впечатлением. Главным элементом предвыборной кампании к парламентским выборам 26 октября 2024 года Хазарадзе сделал критику основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Он обвинил Иванишвили в служении России, заявив, что "его место в Кремле". "Мы обязательно придем к власти, и Бидзина Иванишвили обязательно уйдет", – сказал Хазарадзе. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, мамука хазарадзе, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия