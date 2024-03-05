https://sputnik-georgia.ru/20240305/v-gruzii-nachinaetsya-registratsiya-pervoklassnikov-286697675.html

В Грузии начинается регистрация первоклассников

В Грузии начинается регистрация первоклассников

Sputnik Грузия

Попасть в первый класс смогут дети, которым шесть лет исполнится до 1 октября этого года 05.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-05T12:59+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Регистрация первоклассников к 2024-2025 учебному году начнется в Грузии с 6 марта, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки. Попасть в первый класс смогут дети, которым шесть лет исполнится до 1 октября, а не до 15 сентября, как было раньше. Родители детей могут сделать выбор из двух вариантов: включить ребенка, рожденного до 1 декабря, в программу подготовки к школе или же зарегистрировать в первый класс. Первый этап регистрации Первый этап регистрации начался 6 марта и продлится до 20 марта включительно. Пройти регистрацию на первом этапе смогут дети со специальными образовательными нуждами. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Родители этих детей должны обратиться с заявлением к госшколе, в которую хотят отдать своего ребенка. Администрация школы зарегистрирует ребенка в информационной системе образования (EMIS). Для подтверждения особого статуса ребенка родителям требуется заполнить в школе специальную форму обращения, утвержденную указом министра образования. Из школы эти анкеты будут направлены в министерство образования. Мультидисциплинарная команда оценит ребенка и установит его образовательные нужды. В случае подтверждения спецстатуса, ребенок будет зачислен в школу на основе соответствующей документации. Родители детей должны предоставить документацию с 21 марта до 26 апреля включительно. Учениками с особенными образовательными нуждами считаются дети с физическими ограничениями, нарушениями в интеллектуальном развитии, нарушениями в навыках учебы, в сенсорном развитии (слуха или зрения), с нарушениями развития речи, эмоциональными и поведенческими нарушениями, а также дети с аутизмом, те, которые нуждаются в длительной госпитализации, или те, кто испытывает сложности, связанные с социальными факторами, из-за которых ребенок не может отвечать требованиям национального учебного плана. Родители тех детей, которым не подтвердят специальный образовательный статус, смогут зарегистрировать детей на следующих этапах. Второй этап регистрации Второй этап регистрации стартует 1 мая и продлится до 16 мая включительно. В школу могут зарегистрировать детей, братья или сестры которых уже учатся в определенной школе, либо дети, чьи родители являются сотрудниками школы. Также на втором этапе могут регистрировать двух или больше детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс. Необходимые документы родители должны предоставить школе. Регистрацию обеспечивает школа. Третий этап Третий этап – это всеобщая онлайн-регистрация на сайте registration.emis.ge. Она начнется 20 мая и продлится до 13 июня включительно. Родители смогут предоставить документацию зарегистрированного ребенка с 14 июня до 25 июня включительно. Пройти регистрацию можно будет на официальном сайте информационной системы управления образованием. Если документация не будет предоставлена в установленные сроки, регистрация автоматически будет упразднена. Четвертый этап Четвертый этап регистрации начнется с 27 июня и продлится до 12 июля включительно. Этот этап касается непосредственно тех школ, в которых окажутся свободные места. В этот период зарегистрироваться смогут дети, которые не сумели сделать этого во время предыдущих этапов. После прохождения регистрации родители должны предоставить школе следующие документы: заявление законного представителя ученика, копии удостоверения личности родителей и свидетельство о рождении ребенка. Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления ребенка в школу был беспрепятственным. Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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