https://sputnik-georgia.ru/20240305/v-kostrome-otmetili-gruzinskiy-prazdnik--den-materi-286703266.html

В Костроме отметили грузинский праздник – День матери

В Костроме отметили грузинский праздник – День матери

Sputnik Грузия

Праздник прошел с аншлагом – в переполненном зале гости знакомились с грузинской культурой 05.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-05T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Грандиозное мероприятие по случаю празднования Дня матери в Грузии прошло в городе Костроме. История праздника связана с именем первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, который в 1991 году вынес его на утверждение парламента. Новый праздник должен был заменить Международный женский день, так как 8 Марта по инициативе Гамсахурдия тогда отменили. Однако через десять лет 8 Марта вновь получил статус праздника – его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе. Праздник прошел с аншлагом – в переполненном зале гости знакомились с грузинской культурой. На концерте выступили артисты и творческие коллективы из Москвы. В мероприятии приняли участие хореографические коллективы "Иверия" и "Колхида" Детского центра "Свиблово", грузинский национальный балет "Виртуоз", популярные артисты Георгий Меликишвили, Иракли Нишнианидзе, Майя Баланчивадзе, представители группы "Браво Мэтехи" Роман Санодзе и Торнике Берекашвили, а также дети студии "Баланчино" Мариам Дарсания, Елене Ахалаия, Анна Хабадзе. С приветственными словами к гостям обратились руководители Грузинской ФНКА Давид Цецхладзе и Леван Тодадзе. Концерт прошел под патронажем Грузинской ФНКА в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, россия, день матери, день матери в россии, грузино-российские отношения