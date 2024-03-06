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Экспедиционный корпус НАТО на Украине: быть или не быть

Экспедиционный корпус НАТО на Украине: быть или не быть

Sputnik Грузия

Последовательные заявления Лондона, Парижа и Вашингтона о возможном вводе натовского контингента войск на Украину отражают катастрофическое состояние ВСУ и... 06.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-06T10:52+0400

2024-03-06T10:52+0400

2024-03-06T10:52+0400

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Этот безрассудный шаг угрожает завершением истории стран НАТО.На фоне активных наступательных действий российской армии и заметной деградации боевых возможностей ВСУ, Великобритания в начале февраля предложила союзникам рассмотреть варианты отправки на Украину экспедиционного корпуса НАТО, и установления бесполетной зоны над подконтрольной киевским властям территорией. Лондон считает необходимой и возможной переброску крупных маневренных сил альянса из приграничных районов Румынии и Польши – на оборонительные рубежи по правому берегу Днепра. Британский план предполагает также переброску иностранных войск НАТО на территорию Норвегии и Финляндии – для "распыления" сил и средств России. Цель – принуждение Москвы к переговорам на условиях Запада.Основные союзники отреагировали адекватно-отрицательно, однако тему не закрыли. В Париже 26 февраля состоялась конференция по поддержке Киева, с участием десятка стран Европы. Днем позднее французский президент Эммануэль Макрон сообщил: обсуждалась отправка солдат НАТО на Украину, консенсус не достигнут. Европейские вассалы не осознали, насколько важно им пожертвовать собой за интересы "гегемона", и в США начали заметно нервничать.Будто бы горящие в Донбассе американские танки Abrams и уничтоженные к декабрю 2023 года 466 американских, 344 британских, 1427 польских бойцов – все еще маневры в пределах "управляемой эскалации". А войска НАТО, которые могут оказаться на Днепре "на двусторонней основе" - это некие миротворцы с пальмовой ветвью, неприкасаемый "живой щит", или "священная корова".Издание The American Conservative на прошлой неделе напомнило о присутствии и действиях в зоне российской СВО бойцов спецназа из нескольких стран альянса – 50 британцев, 15 французов, 14 американцев и 17 латвийцев. Эти цифры можно воспринимать по-разному, и все же на украинском театре военных действий Рубикон перейден. Офицеры стран НАТО непосредственно готовят удары крылатыми ракетами по российским объектам стратегической важности. К сожалению, США и их ближайшие вассалы в Европе не способны трезво оценить масштаб своих потерь в прямом вооруженном столкновении с ракетно-ядерной Россией.НАТО в "точке невозврата"Российский ракетный удар по штабу французских боевиков на Украине 16 января уничтожил более 60 "высококвалифицированных специалистов, которые работали над конкретными системами вооружения, слишком сложными для среднего украинского призывника". Непростые системы – это французские крылатые ракеты SCALP-EG воздушного базирования дальностью до 300 км. Разумеется, не все подобные прилеты освещены в СМИ. Имеются потери расчетов американских ЗРК MIM-104 Patriot. Ранее декларированное Министерством обороны РФ уничтожение 5800 иностранных специалистов ВСУ – лишь "верхушка айсберга" растущих потерь НАТО.Европейские фракции гедонистов всегда надеялись на мифологизированную военную мощь США и всепобеждающую мудрость Белого дома. Увы, с Россией все пошло не по плану: за два года СВО арсеналы альянса опустели, экономика ЕС заметно деградировала, командование ВСУ не может отыскать среди живых 700 тысяч ранее мобилизованных солдат, и это "стратегический кризис".Между тем, в реальности армия США достаточно малочисленна – 445 тысяч военнослужащих, с перспективой роста до 470 тысяч в предстоящие пять лет. Службы по призыву в Америке нет. Рекрутируют все больше либеральных феминисток и трансгендеров, доля которых в американской армии достигла 32 процентов. Ежегодно сухопутные войска и военно-воздушные силы недобирают по 10 тысяч рекрутов, военно-морские силы – шесть тысяч, а ВВС – до 25 процентов. Американские войска размещаются в 140 странах мира. В случае вероятного большого конфликта в Европе или гипотетического десанта противника на территории США воевать будет просто некому и нечем.Российские войска успешно развивают наступление на нескольких участках 1000-километровой линии фронта. Даже "элитные" части ВСУ, резервы с батареями 155-мм САУ CEASAR, Krab и PzH-2000 не способны остановить процесс освобождения новых территорий РФ от бандеровской оккупации, достижения целей демилитаризации и денацификации украинского псевдо-государства.Запад видит, что "украинский проект" находится "в тяжелом положении". Солдаты ВСУ заканчиваются. Киевский режим требует новых поставок натовского оружия, из которого скоро будет некому и нечем стрелять. От "стран-доноров" в 2024 году Киев получает преимущественно обещания военной помощи и "риторические бомбы". Зеленский отчаянно пытается втянуть Запад в войну с Россией. Лидеры НАТО публично (лицемерно) осудили идею отправки войск Европы или альянса на Украину. Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Польши Дональд Туск, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что этого не произойдет. Вряд ли стоит верить на слово, ящик Пандоры уже приоткрыт.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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