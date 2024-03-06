https://sputnik-georgia.ru/20240306/chto-zhiteli-dalnikh-ugolkov-planety-znayut-o-gruzii---opros-uchastnikov-vfm-286733427.html

Что жители дальних уголков планеты знают о Грузии? – опрос участников ВФМ

Что жители дальних уголков планеты знают о Грузии? – опрос участников ВФМ

Sputnik Грузия

Что слышали о Грузии жители Алжира, Аргентины, Боливии, Шри-Ланки? Подробнее – в нашем видео! 06.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-06T16:25+0400

2024-03-06T16:25+0400

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Смотрите мини-опрос гостей ВФМ в забавном видео съемочной группы Sputnik Грузия, которая все эти дни передает информацию с Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в России.В ВФМ участвует более 20 тысяч человек, из них половина – представители разных стран мира.

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2024

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Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, фестиваль, россия, грузия, молодежь, видео