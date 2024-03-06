https://sputnik-georgia.ru/20240306/eto-razocharovyvaet---v-gruzii-vozmutilis-poyavleniyu-eks-genprokurora-v-bundestage-286733806.html
"Это разочаровывает" - в Грузии возмутились появлению экс-генпрокурора в Бундестаге
"Это разочаровывает" - в Грузии возмутились появлению экс-генпрокурора в Бундестаге
Sputnik Грузия
Адеишвили находился в законодательном органе Германии в составе украинской делегации 06.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-06T16:49+0400
2024-03-06T16:49+0400
2024-03-06T16:49+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Появление осужденного в Грузии бывшего генерального прокурора Зураба Адеишвили в Бундестаге является проявлением не партнерского отношения к Грузии и способствует усилению антиевропейских настроений в стране, заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Грузинские СМИ ранее показали кадры, на которых Адеишвили в составе делегации Украины находится в немецком парламент. Депутат от правящей партии Гурам Мачарашвили считает, что поведение немецкого парламента противоречит партнерским отношениям. "Это не партнерское отношение, когда страна-партнер не уважает правосудие и суверинитет Грузии. У меня есть вопрос, не было ли это сделано специально?", - сказал Мачарашвили. Депутат от большинства Гия Цагареишвили также назвал появление Адеишвили в Бундестаге неприемлемым. "Неприемлемо, что в почетной ложе Бундестага мы увидели человека, который из-за конкретных тяжких преступлений, а не из-за одного совершенного преступления, выдворен из этой страны и находится в розыске по нашему законодательству", - сказал Цагареишвили. Адеишвили, входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. Теперь Адеишвили работает в прокуратуре Украины Адеишвили, который на данный момент занимает высокую должность на Украине, в Грузии признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делами и заочно приговорен к шести годам заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, украина, тбилиси, германия, зураб адеишвили, гурам мачарашвили, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, украина, тбилиси, германия, зураб адеишвили, гурам мачарашвили, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
"Это разочаровывает" - в Грузии возмутились появлению экс-генпрокурора в Бундестаге
Адеишвили находился в законодательном органе Германии в составе украинской делегации
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Появление осужденного в Грузии бывшего генерального прокурора Зураба Адеишвили в Бундестаге является проявлением не партнерского отношения к Грузии и способствует усилению антиевропейских настроений в стране, заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Грузинские СМИ ранее показали кадры, на которых Адеишвили в составе делегации Украины находится в немецком парламент.
"Когда такого человека принимают в разных учреждениях, особенно, когда дело касается парламента Германии, и там в ложе гостей он сидит вместе с генеральным прокурором - это, безусловно, разочаровывает и такие факты способствуют разжиганию антиевропейских настроений в грузинском обществе", - сказал председатель парламента Шалва Папуашвили.
Депутат от правящей партии Гурам Мачарашвили считает, что поведение немецкого парламента противоречит партнерским отношениям.
"Это не партнерское отношение, когда страна-партнер не уважает правосудие и суверинитет Грузии. У меня есть вопрос, не было ли это сделано специально?", - сказал Мачарашвили.
Депутат от большинства Гия Цагареишвили также назвал появление Адеишвили в Бундестаге неприемлемым.
"Неприемлемо, что в почетной ложе Бундестага мы увидели человека, который из-за конкретных тяжких преступлений, а не из-за одного совершенного преступления, выдворен из этой страны и находится в розыске по нашему законодательству", - сказал Цагареишвили.
Адеишвили, входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. Теперь Адеишвили работает в прокуратуре Украины
Адеишвили, который на данный момент занимает высокую должность на Украине, в Грузии признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делами и заочно приговорен к шести годам заключения.