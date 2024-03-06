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Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи в России – фото
Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи в России – фото
Sputnik Грузия
Представители Грузии принимают участие во Всемирном фестивале молодежи в России, который проходит в Сочи на федеральной территории Сириус 06.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-06T13:31+0400
2024-03-06T13:31+0400
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Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. В нем принимают участие 20 тысяч человек, из них половина – иностранные участники.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, россия, грузия, молодежь, фото, всемирный фестиваль молодежи 2024
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, россия, грузия, молодежь, фото, всемирный фестиваль молодежи 2024
Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи в России – фото
13:31 06.03.2024 (обновлено: 15:06 06.03.2024)
Представители Грузии принимают участие во Всемирном фестивале молодежи в России, который проходит в Сочи на федеральной территории Сириус
Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. В нем принимают участие 20 тысяч человек, из них половина – иностранные участники.
© photo: Sputnik / Stringer
Всемирный фестиваль молодежи в России на территории Сириус.
Всемирный фестиваль молодежи в России на территории Сириус.
© photo: Sputnik / Stringer
Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи.
Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи.
© photo: Sputnik / Stringer
Утренняя танцевальная зарядка на площади "Душа России".
Утренняя танцевальная зарядка на площади "Душа России".
© photo: Sputnik / Stringer
Модный показ на ВФМ. Были представлены национальные костюмы разных народов мира.
Модный показ на ВФМ. Были представлены национальные костюмы разных народов мира.
© photo: Sputnik / Stringer
Международный аэропорт Города молодежи мира изнутри.
Международный аэропорт Города молодежи мира изнутри.
© photo: Sputnik / Stringer
Представительница грузинской делегации на ВФМ.
Представительница грузинской делегации на ВФМ.
© photo: Sputnik / Stringer
Турецкий актер Бурак Озчивит встречается с участниками ВФМ.
Турецкий актер Бурак Озчивит встречается с участниками ВФМ.
© photo: Sputnik / Stringer
Российский актер, блогер Станислав Ярушин проводит встречи в рамках ВФМ.
Российский актер, блогер Станислав Ярушин проводит встречи в рамках ВФМ.
© photo: Sputnik / Stringer
Представители Республики Алтай на ВФМ.
Представители Республики Алтай на ВФМ.
© photo: Sputnik / Stringer
Представитель грузинской делегации дает интервью телеканалу "Звезда".
Представитель грузинской делегации дает интервью телеканалу "Звезда".
© photo: Sputnik / Stringer
Центральная площадь Города молодежи мира "Душа России".
Центральная площадь Города молодежи мира "Душа России".
© photo: Sputnik / Stringer
Грузинский стенд в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Тут можно было приобрести разные сувениры и узнать о Грузии.
Грузинский стенд в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Тут можно было приобрести разные сувениры и узнать о Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Более половины из 20 тысяч участников ВФМ приехали из других стран.
Более половины из 20 тысяч участников ВФМ приехали из других стран.
© photo: Sputnik / Stringer
Во Всемирном фестивале молодежи участвовали гости практически со всех континентов.
Во Всемирном фестивале молодежи участвовали гости практически со всех континентов.
© photo: Sputnik / Stringer
Поездка на Всемирный фестиваль молодежи в России навсегда останется в памяти грузинских участников ВФМ.
Поездка на Всемирный фестиваль молодежи в России навсегда останется в памяти грузинских участников ВФМ.