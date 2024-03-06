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https://sputnik-georgia.ru/20240306/gruzinskaya-delegatsiya-na-vsemirnom-festivale-molodezhi-v-rossii---foto-286729213.html
Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи в России – фото
Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи в России – фото
Sputnik Грузия
Представители Грузии принимают участие во Всемирном фестивале молодежи в России, который проходит в Сочи на федеральной территории Сириус 06.03.2024, Sputnik Грузия
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Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. В нем принимают участие 20 тысяч человек, из них половина – иностранные участники.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, россия, грузия, молодежь, фото, всемирный фестиваль молодежи 2024
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, россия, грузия, молодежь, фото, всемирный фестиваль молодежи 2024

Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи в России – фото

13:31 06.03.2024 (обновлено: 15:06 06.03.2024)
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Представители Грузии принимают участие во Всемирном фестивале молодежи в России, который проходит в Сочи на федеральной территории Сириус
Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. В нем принимают участие 20 тысяч человек, из них половина – иностранные участники.
© photo: Sputnik / Stringer

Всемирный фестиваль молодежи в России на территории Сириус.

Всемирный фестиваль молодежи в России на территории Сириус. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Всемирный фестиваль молодежи в России на территории Сириус.

© photo: Sputnik / Stringer

Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи.

Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи.

© photo: Sputnik / Stringer

Утренняя танцевальная зарядка на площади "Душа России".

Утренняя танцевальная зарядка на площади &quot;Душа России&quot;. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Утренняя танцевальная зарядка на площади "Душа России".

© photo: Sputnik / Stringer

Модный показ на ВФМ. Были представлены национальные костюмы разных народов мира.

Модный показ на ВФМ. Были представлены национальные костюмы разных народов мира. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Модный показ на ВФМ. Были представлены национальные костюмы разных народов мира.

© photo: Sputnik / Stringer

Международный аэропорт Города молодежи мира изнутри.

Международный аэропорт Города молодежи мира изнутри. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Международный аэропорт Города молодежи мира изнутри.

© photo: Sputnik / Stringer

Представительница грузинской делегации на ВФМ.

Представительница грузинской делегации на ВФМ. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Представительница грузинской делегации на ВФМ.

© photo: Sputnik / Stringer

Турецкий актер Бурак Озчивит встречается с участниками ВФМ.

Турецкий актер Бурак Озчивит встречается с участниками ВФМ. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Турецкий актер Бурак Озчивит встречается с участниками ВФМ.

© photo: Sputnik / Stringer

Российский актер, блогер Станислав Ярушин проводит встречи в рамках ВФМ.

Российский актер, блогер Станислав Ярушин проводит встречи в рамках ВФМ. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Российский актер, блогер Станислав Ярушин проводит встречи в рамках ВФМ.

© photo: Sputnik / Stringer

Представители Республики Алтай на ВФМ.

Представители Республики Алтай на ВФМ. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Представители Республики Алтай на ВФМ.

© photo: Sputnik / Stringer

Представитель грузинской делегации дает интервью телеканалу "Звезда".

Представитель грузинской делегации дает интервью телеканалу &quot;Звезда&quot;. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Представитель грузинской делегации дает интервью телеканалу "Звезда".

© photo: Sputnik / Stringer

Центральная площадь Города молодежи мира "Душа России".

Центральная площадь Города молодежи мира &quot;Душа России&quot;. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Центральная площадь Города молодежи мира "Душа России".

© photo: Sputnik / Stringer

Грузинский стенд в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Тут можно было приобрести разные сувениры и узнать о Грузии.

Грузинский стенд в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Тут можно было приобрести разные сувениры и узнать о Грузии. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Грузинский стенд в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Тут можно было приобрести разные сувениры и узнать о Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Более половины из 20 тысяч участников ВФМ приехали из других стран.

Более половины из 20 тысяч участников ВФМ приехали из других стран. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Более половины из 20 тысяч участников ВФМ приехали из других стран.

© photo: Sputnik / Stringer

Во Всемирном фестивале молодежи участвовали гости практически со всех континентов.

Во Всемирном фестивале молодежи участвовали гости практически со всех континентов. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Во Всемирном фестивале молодежи участвовали гости практически со всех континентов.

© photo: Sputnik / Stringer

Поездка на Всемирный фестиваль молодежи в России навсегда останется в памяти грузинских участников ВФМ.

Поездка на Всемирный фестиваль молодежи в России навсегда останется в памяти грузинских участников ВФМ. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Поездка на Всемирный фестиваль молодежи в России навсегда останется в памяти грузинских участников ВФМ.

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