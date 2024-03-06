https://sputnik-georgia.ru/20240306/gruzinskaya-delegatsiya-na-vsemirnom-festivale-molodezhi-v-rossii---foto-286729213.html

Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи в России – фото

Грузинская делегация на Всемирном фестивале молодежи в России – фото

Sputnik Грузия

Представители Грузии принимают участие во Всемирном фестивале молодежи в России, который проходит в Сочи на федеральной территории Сириус 06.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-06T13:31+0400

2024-03-06T13:31+0400

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Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. В нем принимают участие 20 тысяч человек, из них половина – иностранные участники.

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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, россия, грузия, молодежь, фото, всемирный фестиваль молодежи 2024