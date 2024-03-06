https://sputnik-georgia.ru/20240306/meriya-tbilisi-profinansiruet-uchebu-nuzhdayuschimsya-studentam--priem-zayavok-nachalsya-286732377.html

Мэрия Тбилиси профинансирует учебу нуждающимся студентам – прием заявок начался

Мэрия Тбилиси профинансирует учебу нуждающимся студентам – прием заявок начался

Sputnik Грузия

Прием заявок продлится до 31 мая включительно 06.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-06T18:08+0400

2024-03-06T18:08+0400

2024-03-06T18:08+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24794/68/247946803_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_5ee90fbd8da071b0072e8e39eddfd503.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 6 марта начала прием заявок от студентов, желающих получить финансирование учебы в весеннем семестре, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного правительства. Воспользоваться финансированием могут студенты, имеющие статус социально незащищенных граждан, а также студенты из многодетных семей и лица с ОВЗ. Что касается суммы финансирования, то она зависит от средних арифметических баллов, полученных в прошлом семестре. Именно с учетом баллов студенты могут получить 50, 70 или 100% финансирования, которое не должно превысить 1 125 лари (порядка 424 долларов) за семестр. Прием заявок продлится до 31 мая включительно. Заинтересованные лица должны обратиться в мэрию, а ознакомиться с необходимой документацией можно на сайте столичного муниципалитета (www.tbilisi.gov.ge).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе