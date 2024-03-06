https://sputnik-georgia.ru/20240306/meriya-tbilisi-profinansiruet-uchebu-nuzhdayuschimsya-studentam--priem-zayavok-nachalsya-286732377.html
Мэрия Тбилиси профинансирует учебу нуждающимся студентам – прием заявок начался
Мэрия Тбилиси профинансирует учебу нуждающимся студентам – прием заявок начался
Sputnik Грузия
Прием заявок продлится до 31 мая включительно 06.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-06T18:08+0400
2024-03-06T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 6 марта начала прием заявок от студентов, желающих получить финансирование учебы в весеннем семестре, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного правительства. Воспользоваться финансированием могут студенты, имеющие статус социально незащищенных граждан, а также студенты из многодетных семей и лица с ОВЗ. Что касается суммы финансирования, то она зависит от средних арифметических баллов, полученных в прошлом семестре. Именно с учетом баллов студенты могут получить 50, 70 или 100% финансирования, которое не должно превысить 1 125 лари (порядка 424 долларов) за семестр. Прием заявок продлится до 31 мая включительно. Заинтересованные лица должны обратиться в мэрию, а ознакомиться с необходимой документацией можно на сайте столичного муниципалитета (www.tbilisi.gov.ge).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Мэрия Тбилиси профинансирует учебу нуждающимся студентам – прием заявок начался
Прием заявок продлится до 31 мая включительно
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 6 марта начала прием заявок от студентов, желающих получить финансирование учебы в весеннем семестре, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
Воспользоваться финансированием могут студенты, имеющие статус социально незащищенных граждан, а также студенты из многодетных семей и лица с ОВЗ.
"Данная программа очень важна. Она помогает многим молодым ребятам, которые нуждаются в нашей помощи. Финансирование получат зарегистрированные на территории муниципалитета Тбилиси лица, которые учатся на академических ступенях бакалавриата, магистратуры или докторантуры", – заявил Каладзе.
Что касается суммы финансирования, то она зависит от средних арифметических баллов, полученных в прошлом семестре. Именно с учетом баллов студенты могут получить 50, 70 или 100% финансирования, которое не должно превысить 1 125 лари (порядка 424 долларов) за семестр.
Прием заявок продлится до 31 мая включительно. Заинтересованные лица должны обратиться в мэрию, а ознакомиться с необходимой документацией можно на сайте столичного муниципалитета (www.tbilisi.gov.ge).