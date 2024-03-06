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Папуашвили назвал ложью все заявления об обходе Грузией международных санкций

Папуашвили назвал ложью все заявления об обходе Грузией международных санкций

Sputnik Грузия

Необходимо задавать вопросы тем, кто распространят такую ложь, подчеркнул политик 06.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-06T15:15+0400

2024-03-06T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Как только грузинский или зарубежный политик, грузинские или зарубежные СМИ обвиняют Грузию в обходе санкций, знайте, что это ложь, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Часть Грузинской оппозиции обвиняет власти в оказании помощи в России. По его словам, уже два года грузинская оппозиция, в том числе финансируемые из-за рубежа партии, такие как "Дроа", обвиняет Грузию во лжи об уклонении от санкций с помощью средств, полученных от Фонда европейской демократии. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. По официальным данным министерства финансов, в 2023 году было принято 1 780 таможенных решений о возврате санкционных товаров с таможенных пунктов пропуска, а также выдано более 1 000 отказов при обращении об экспорте или реэкспорте товаров в экономических зонах оформления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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