https://sputnik-georgia.ru/20240306/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-286716449.html

Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Sputnik Грузия

Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 06.03.2024, Sputnik Грузия

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мультимедиа

видео

мария захарова

мид россии

россия

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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

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