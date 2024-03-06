https://sputnik-georgia.ru/20240306/putin-vyskazalsya-o-neprostoy-situatsii-v-mire-286737828.html

Путин высказался о непростой ситуации в мире

Путин высказался о непростой ситуации в мире

Sputnik Грузия

На протяжении всей истории человечества происходит практически одно и то же, отметил президент страны 06.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-06T23:17+0400

2024-03-06T23:17+0400

2024-03-06T23:36+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин заявил, что положение в мире непростое, много горячих точек, когда люди воют – всегда трагедия, но в мире на протяжении всей истории происходит одно и то же, сообщает РИА Новости.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>> "Да, действительно, ситуация непростая, очень много проблем, много горячих точек. Ну, чего далеко ходить? Вот, у нас рядом, с нашими соседями конфликт, боевые действия идут… Это всегда трагедия, когда люди воют друг с другом. Люди же погибают, ранения получают и так далее. Но а во всем мире разве легче? Да на протяжении всей истории человечества происходит практически одно и то же, когда-то побольше, когда-то поменьше", – сказал Путин во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос репортера из Китая о том, как молодежь должна смотреть на мир, когда вокруг происходят геополитические конфликты.Путин также выразил радость, что на событие приехало такое широкое представительство, однако отметил, что Россия ни с кем не соревнуется и никому ничего не доказывает.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. В фестивале принимают участие около 20 тысяч человек, половина из которых – иностранцы из Европы, Южной Америки, стран СНГ, ближнего Востока и других. На форум в Сочи также отправились около 40 человек из разных регионов Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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