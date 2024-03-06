https://sputnik-georgia.ru/20240306/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rf-zakryta-dlya-bolshegruzov-286737468.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов

Sputnik Грузия

Ограничение введено из-за сильного снегопада на участке Гудаури-Коби 06.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-06T23:04+0400

2024-03-06T23:04+0400

2024-03-06T23:04+0400

департамент автомобильных дорог

национальное агентство окружающей среды

верхний ларс

тбилиси

армения

новости

грузия

погода

россия

грузино-российская граница

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/16/278847462_0:155:828:621_1920x0_80_0_0_be53873bdadb1ebe5045f504a72a1803.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Движение на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") ограничено для транспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Ограничение введено из-за сильного снегопада на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение для остального вида автотранспорта свободное. По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда. На участке Гудаури-Коби движение возможно только через лавинозащитные тоннели. За движением следит патрульная полиция. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

тбилиси

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс, тбилиси, армения, новости, грузия, погода, россия, грузино-российская граница