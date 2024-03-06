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Впервые в истории! Горнолыжный курорт Грузии примет чемпионат мира
Впервые в истории! Горнолыжный курорт Грузии примет чемпионат мира
Sputnik Грузия
В Международной федерации лыжного спорта отметили, что Гудаури полностью соответствует всем стандартам 06.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-06T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Впервые грузинский горнолыжный курорт Гудаури (120 км от Тбилиси) 6-7 апреля примет молодежный чемпионат мира по сноуборду под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, сообщили в Минэкономике Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Право на проведение чемпионата среди спортсменов до 21 года Грузия получила после успешного проведения этапа Кубка мира по дисциплине сноуборд-кросс в Гудаури. В Международной федерации лыжного спорта отметили, что Гудаури полностью соответствует всем стандартам – как инфраструктурным, так и организационным. По словам замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили, проведение международных турниров положительно влияет на укрепление туристической отрасли горных регионов, что положительно влияет на экономику страны. Молодежный чемпионат мира по сноуборду впервые прошел в 1997 году в Италии. После этого хозяевами престижного турнира были Испания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Швеция. Горнолыжные курорты Грузии и международные турниры Грузия успешно приняла чемпионат мира по сноуборду, фристайлу и фриски на горнолыжном курорте Бакуриани в феврале 2023 года и заняла почетное место на спортивной карте мира. На проведение чемпионата было инвестировано около 300 миллионов лари. В рамках подготовки к первенству в Бакуриани были построены три новые канатные дороги, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, два резервуара для воды объемом 307 тысяч кубических метров, шесть новых трасс для состязаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, гудаури, тбилиси, бакуриани, мариам квривишвили, международная федерация лыжного спорта
Впервые в истории! Горнолыжный курорт Грузии примет чемпионат мира
13:03 06.03.2024 (обновлено: 13:21 06.03.2024)
В Международной федерации лыжного спорта отметили, что Гудаури полностью соответствует всем стандартам
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Впервые грузинский горнолыжный курорт Гудаури (120 км от Тбилиси) 6-7 апреля примет молодежный чемпионат мира по сноуборду под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, сообщили в Минэкономике Грузии.
Право на проведение чемпионата среди спортсменов до 21 года Грузия получила после успешного проведения этапа Кубка мира по дисциплине сноуборд-кросс в Гудаури.
В Международной федерации лыжного спорта отметили, что Гудаури полностью соответствует всем стандартам – как инфраструктурным, так и организационным.
По словам замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили, проведение международных турниров положительно влияет на укрепление туристической отрасли горных регионов, что положительно влияет на экономику страны.
"Все это служит повышению осведомленности о нашей стране, правильному позиционированию горнолыжных курортов Грузии", – заявила Квривишвили.
Молодежный чемпионат мира по сноуборду впервые прошел в 1997 году в Италии. После этого хозяевами престижного турнира были Испания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Швеция.
Горнолыжные курорты Грузии и международные турниры
Грузия успешно приняла чемпионат мира по сноуборду, фристайлу и фриски на горнолыжном курорте Бакуриани в феврале 2023 года и заняла почетное место на спортивной карте мира.
На проведение чемпионата было инвестировано около 300 миллионов лари. В рамках подготовки к первенству в Бакуриани были построены три новые канатные дороги, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, два резервуара для воды объемом 307 тысяч кубических метров, шесть новых трасс для состязаний.