https://sputnik-georgia.ru/20240307/kak-idet-stroitelstvo-dorogi-cherez-pereval-mezhdu-vostochnoy-i-zapadnoy-gruziey-286744388.html

Как идет строительство дороги через перевал между Восточной и Западной Грузией

Как идет строительство дороги через перевал между Восточной и Западной Грузией

Sputnik Грузия

С мая автомобилям больше не придется въезжать в город Зестафони, они будут использовать объездную дорогу, заявил министр 07.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-07T17:47+0400

2024-03-07T17:47+0400

2024-03-07T17:47+0400

грузия

новости

зестафони

экономика

ираклий карселадзе

рикотский перевал

министерство инфраструктуры и регионального развития

департамент автомобильных дорог

альянс для безопасных дорог

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Строительство участка Шорапани-Аргвета через Рикотский перевал, связывающий западную и восточную части Грузии, находится в завершающей стадии, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Как пояснил министр, с мая автомобилям больше не придется въезжать в город Зестафони, и они будут использовать объездную дорогу Зестафони, новую четырехполосную дорогу, которая на узле Аргвета соединится со скоростной автомагистралью Восток-Запад. "Открытие объездной дороги Зестафони будет существенно способствовать как комфортному и беспрепятственному передвижению, так и повышению уровня безопасности дорожного движения. Естественно, на оставшемся участке дороги работы будут продолжены", – сказал Карселадзе. Министр также рассказал о специальных торговых площадках, которые будут организованы возле новой магистральной дороги. По его словам, уже идут тендерные процедуры по обустройству возле села Шроша соответствующих площадей, где местное население будет иметь возможность продавать глиняные изделия. Кроме того, в рамках межведомственной комиссии будет объявлено об обустройстве площадей и новой инфраструктуры для мест торговли традиционной продукцией в Сурами и Зестафони. К этому времени на Рикотском перевале 50 тоннелей из 51 уже пробиты и продолжаются работы по прорезке 51-го тоннеля. Из них 38 тоннелей уже используются автомобильным транспортом. Также из 97 мостов, предусмотренных проектом, уже построено 89. Автомобили пользуются уже 65 из них. Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями. Участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате его реализации уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии будут соединены друг с другом. Скорость движения на участке Рикоти, которая сейчас составляет 60 км/ч, будет увеличена на некоторых участках почти вдвое, а новая дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности дорожного движения. Строительство участков на Рикотском перевале обходится до 2,6 млрд лари. Строительные работы завершатся в 2024 году. После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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рикотский перевал

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грузия, новости, зестафони, экономика, ираклий карселадзе, рикотский перевал, министерство инфраструктуры и регионального развития, департамент автомобильных дорог, альянс для безопасных дорог