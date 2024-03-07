https://sputnik-georgia.ru/20240307/politsiya-v-gruzii-nakryla-podpolnoe-kazino--286741507.html

Полиция накрыла подпольное казино на западе Грузии

Полиция накрыла подпольное казино на западе Грузии

Sputnik Грузия

Обвиняемые не зачислили налог государству в размере 100 тысяч лари 07.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-07T14:14+0400

2024-03-07T14:14+0400

2024-03-07T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии привлекла к уголовной ответственности двух жителей черноморского края Аджарии за деятельность подпольного казино в доме одного из фигурантов дела без соответствующего на то разрешения, сообщили в пресс-службе ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Обвиняемые устроили в своем доме в Аджарии нелегальный игорный дом, из которого без соответствующего обязательного разрешения осуществляли трансляцию азартных игр на сайтах других онлайн-казино за пределами Грузии. В случае законного функционирования объекта в государственный бюджет в качестве разрешительного сбора должны были зачислить 100 тысяч лари (около 35 тысяч долларов). В ходе расследования ущерб, причиненный бюджету, был полностью покрыт. Следствие ведется по статье "Незаконная предпринимательская деятельность". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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