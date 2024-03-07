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Полиция накрыла подпольное казино на западе Грузии
Полиция накрыла подпольное казино на западе Грузии
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Обвиняемые не зачислили налог государству в размере 100 тысяч лари 07.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-07T14:14+0400
2024-03-07T14:14+0400
2024-03-07T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии привлекла к уголовной ответственности двух жителей черноморского края Аджарии за деятельность подпольного казино в доме одного из фигурантов дела без соответствующего на то разрешения, сообщили в пресс-службе ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Обвиняемые устроили в своем доме в Аджарии нелегальный игорный дом, из которого без соответствующего обязательного разрешения осуществляли трансляцию азартных игр на сайтах других онлайн-казино за пределами Грузии. В случае законного функционирования объекта в государственный бюджет в качестве разрешительного сбора должны были зачислить 100 тысяч лари (около 35 тысяч долларов). В ходе расследования ущерб, причиненный бюджету, был полностью покрыт. Следствие ведется по статье "Незаконная предпринимательская деятельность". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, аджария, тбилиси
Полиция накрыла подпольное казино на западе Грузии
14:14 07.03.2024 (обновлено: 14:44 07.03.2024)
Обвиняемые не зачислили налог государству в размере 100 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии привлекла к уголовной ответственности двух жителей черноморского края Аджарии за деятельность подпольного казино в доме одного из фигурантов дела без соответствующего на то разрешения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обвиняемые устроили в своем доме в Аджарии нелегальный игорный дом, из которого без соответствующего обязательного разрешения осуществляли трансляцию азартных игр на сайтах других онлайн-казино за пределами Грузии.
В случае законного функционирования объекта в государственный бюджет в качестве разрешительного сбора должны были зачислить 100 тысяч лари (около 35 тысяч долларов). В ходе расследования ущерб, причиненный бюджету, был полностью покрыт.
Следствие ведется по статье "Незаконная предпринимательская деятельность".
Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.