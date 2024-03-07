https://sputnik-georgia.ru/20240307/prezident-i-premer-ministr-gruzii-budut-poluchat-samuyu-vysokuyu-zarplatu-v-strane-286746804.html

Президент и премьер-министр Грузии будут получать самую высокую зарплату в стране

Президент и премьер-министр Грузии будут получать самую высокую зарплату в стране

Sputnik Грузия

Зарплаты членам правительства и депутатам будут рассчитывать по новой формуле 07.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-07T18:44+0400

2024-03-07T18:44+0400

2024-03-07T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "Об оплате труда в публичных учреждениях", согласно которым с 2025 года президент и премьер-министр Грузии продолжат получать одинаковую зарплату, а зарплату министров сравняют с зарплатой председателя парламента. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Согласно принятым поправкам, зарплаты членам правительства и депутатам будут рассчитывать по новой формуле: установленный бюджетом базовый оклад, помноженный на коэффициент (в зависимости от должности). Согласно бюджету Грузии на 2024 год, базовая зарплата госслужащего составляет 1 330 лари.Самый высокий коэффициент, на который будет умножаться оклад, у президента и премьер-министра Грузии – 10. Для министров и госминистров по проекту, а также глав автономий и Высшего совета автономий он будет равен 8,5, на такой же коэффициент будет умножаться оклад при расчете зарплаты председателя парламента. Прежними останутся коэффициенты в случае первого заместителя министра – 7,5, а также в случае остальных заместителей – 7,25. Поправки вступят в силу с 1 января 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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