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Российская экспансия: для чего "Маршал Шапошников" с "Калибрами" прибыл в Катар

Российская экспансия: для чего "Маршал Шапошников" с "Калибрами" прибыл в Катар

Sputnik Грузия

Ракетный корабль Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" на катарской международной выставке DIMDEX-2024 демонстрирует высокие технологии, военно-политическое... 07.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-07T11:03+0400

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Фрегат "Маршал Шапошников" прибыл из российского Владивостока в катарский порт Хамад для участия в оборонной выставке DIMDEX-2024, которая действует 4 – 6 марта. В торжественной церемонии встречи корабля участвовали представители посольства России в Дохе и офицеры ВМС Катара. "Маршал Шапошников" открыт для посещения, наряду с боевыми кораблями других стран – Великобритании, Италии, Пакистана, Омана.Тематика выставки DIMDEX-2024 охватывает широкий спектр технологий морской обороны и безопасности: боевые корабли и самолеты морской авиации, беспилотные системы, поисково-спасательное оборудование, гидролокационные и радиолокационные системы, ядерное, биологическое и химическое спецоборудование, системы связи и навигации, многие другие. Участвуют более 200 международных и национальных компаний. На полях выставки Королевский институт стратегических исследований (RUSIQatar) организовал Конференцию командующих военно-морскими силами Ближнего Востока (MENC), для обсуждения "возможностей экономического роста на фоне вызовов безопасности и их глобальных последствий". DIMDEX проводится с 2008 года, и считается катарским аналогом международной выставки IMDEX Asia, которая открывается в Сингапуре по нечетным годам. В ходе каждой катарской выставки заключаются контракты на сумму около $5 млрд. Российский корабль оказался здесь неслучайно.Фрегат с крылатыми ракетами на борту предназначен для охраны морских коммуникаций и сопровождения основных сил флота. Может действовать в составе соединений и корабельных ударных групп для обеспечения противолодочной и противовоздушной обороны в ближней зоне, на любом удалении от берега. Модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" представляет огромный интерес для военных моряков и специалистов ОПК многих стран мира. Этот корабль ранее очень понравился лидеру КНДР Ким Чен Ыну.Универсальный защитник"Маршал Шапошников" находится в боевом строю ВМФ с 1986 года, изначально – большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 с могущественным ракетным и торпедным вооружением. Оставил за кормой десятки тысяч миль дальних походов, и много славных дел: на пороге 1990-х – обеспечивал безопасность судоходства в Персидском заливе и участвовал в эвакуации советских граждан из Эфиопии, в мае 2010-го – освободил танкер "Московский университет", захваченный сомалийскими пиратами.После шестилетней модернизации корабль в 2021 году вернулся в строй конструктивно обновленным примерно на 50 процентов, и впервые поразил береговую цель крылатой ракетой "Калибр" на расстоянии более 1000 км – из акватории Японского моря. В начале 2022 года "Маршал Шапошников" обнаружил в территориальных водах России в районе острова Уруп Курильской гряды субмарину ВМС США типа "Вирджиния", и после предупреждения по звукоподводной связи применил "соответствующие средства". Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах акустического контроля, и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ.В ходе глубокой модернизации "Маршал Шапошников" получил новую радиолокационную станцию МР-760 "Фрегат-МА" и систему обработки информации 5П-30Н2 "Фрегат-Н2", новый комплекс связи Р-779-28, универсальную систему управления огнем артиллерии МР-123-02/3 "Багира". Возможности противолодочного и противовоздушного вооружения (гидроакустический комплекс МГК-355 "Полином", реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и ЗРК "Кинжал") расширены современными ракетными комплексами "Калибр-НК" и "Уран", новейшими артиллерийским и радиоэлектронным вооружение. Универсальные пусковые установки позволяют применять крылатые ракеты "Оникс" и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Новая 100-мм артустановка А-190-01 скорострельностью до 80 выстрелов в минуту может поражать цели на удалении более 20 км, включая летательные аппараты – на высотах до 15 км. Благодаря оснащению ударным вооружением "Маршал Шапошников" кратно нарастил огневую мощь, стал универсальным кораблем, способным уничтожать подводные, надводные и наземные цели в любом районе Мирового океана. Российский фрегат наверняка станет самым запоминающимся "экспонатом" выставки DIMDEX-2024.Основные характеристики модернизированного фрегата "Маршал Шапошников":Основное вооружение:Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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аналитика, катар, владивосток, доха, новости, в мире, ким чен ын, вмс сша