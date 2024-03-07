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Служба госбезопасности Грузии и Европол договорились обмениваться секретами
Служба госбезопасности Грузии и Европол договорились обмениваться секретами
Sputnik Грузия
Соглашение даст сторонам возможность еще больше укрепить сотрудничество в борьбе с преступностью 07.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-07T22:31+0400
2024-03-07T22:31+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии подписала с Европейским полицейским агентством договор об обмене секретной информацией, говорится в сообщении СГБ. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Документ подписали глава службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили и исполнительный директор Европола Катрин де Болль. Пресс-служба отмечает, что СГБ провела ряд значительных мероприятий в направлении углубления сотрудничества с Европолом, в том числе по ее инициативе Грузия стала членом четырех антитеррористических аналитических проектов Европола.Согласно требованиям грузинского законодательства, подписанное соглашение вступит в силу после его ратификации парламентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, григол лилуашвили, сгб, европол
новости, грузия, политика, григол лилуашвили, сгб, европол
Служба госбезопасности Грузии и Европол договорились обмениваться секретами
22:31 07.03.2024 (обновлено: 23:22 07.03.2024)
Соглашение даст сторонам возможность еще больше укрепить сотрудничество в борьбе с преступностью
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии подписала с Европейским полицейским агентством договор об обмене секретной информацией, говорится в сообщении СГБ.
Документ подписали глава службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили и исполнительный директор Европола Катрин де Болль.
"Подписанное соглашение основано на рамочном соглашении об оперативном и стратегическом сотрудничестве, подписанном между Грузией и Европолом в 2017 году, и направлено на создание правовой основы для обмена и взаимной защиты секретной информации между сторонами. Соглашение даст сторонам возможность еще больше укрепить сотрудничество в борьбе с преступностью", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пресс-служба отмечает, что СГБ провела ряд значительных мероприятий в направлении углубления сотрудничества с Европолом, в том числе по ее инициативе Грузия стала членом четырех антитеррористических аналитических проектов Европола.
Согласно требованиям грузинского законодательства, подписанное соглашение вступит в силу после его ратификации парламентом.