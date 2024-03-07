https://sputnik-georgia.ru/20240307/sluzhba-gosbezopasnosti-gruzii-i-evropol-dogovorilis-obmenivatsya-sekretami-286748414.html

Служба госбезопасности Грузии и Европол договорились обмениваться секретами

Служба госбезопасности Грузии и Европол договорились обмениваться секретами

Sputnik Грузия

Соглашение даст сторонам возможность еще больше укрепить сотрудничество в борьбе с преступностью 07.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-07T22:31+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии подписала с Европейским полицейским агентством договор об обмене секретной информацией, говорится в сообщении СГБ. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Документ подписали глава службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили и исполнительный директор Европола Катрин де Болль. Пресс-служба отмечает, что СГБ провела ряд значительных мероприятий в направлении углубления сотрудничества с Европолом, в том числе по ее инициативе Грузия стала членом четырех антитеррористических аналитических проектов Европола.Согласно требованиям грузинского законодательства, подписанное соглашение вступит в силу после его ратификации парламентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, григол лилуашвили, сгб, европол