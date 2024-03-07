https://sputnik-georgia.ru/20240307/tbilisi-primet-turnir-bolshogo-shlema-po-dzyudo-286742025.html

Тбилиси примет турнир Большого шлема по дзюдо

Тбилиси примет турнир Большого шлема по дзюдо

Sputnik Грузия

В грузинскую столицу приедут сотни дзюдоистов из 50 стран 07.03.2024, Sputnik Грузия

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гела заалишвили

лука майсурадзе

дворец спорта

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Столица Грузии 22-24 марта примет турнир Большого шлема по дзюдо, на котором выступит действующий чемпион тбилисского турнира и Олимпийских игр Лаша Бекаури. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Около 400 дзюдоистов из 50 стран выступят в столице Грузии в семи весовых категориях у мужчин и женщин. Состав сборной Грузии на турнире пока не объявлен. Свой состав на турнир Большого шлема в Тбилиси опубликовала сборная Японии. Болельщики увидят на соревнованиях двукратного чемпиона мира, 32-летнего Соичи Хашимото, а также действующую олимпийскую чемпионку среди женщин Акира Соне (+78 кг). В 2023 году грузинские дзюдоисты завоевали в Тбилиси три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Лаша Бекаури (90 кг), Илья Суламанидзе (100 кг) и Гела Заалишвили (+100 кг) стали победителями турнира, Георгий Сардалашвили (60 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг) завоевали серебряные медали, а Лаша Шавдатуашвили (73 кг) завоевал бронзу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, тбилиси, лаша бекаури, гела заалишвили, лука майсурадзе, дворец спорта