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Тбилиси примет турнир Большого шлема по дзюдо
Тбилиси примет турнир Большого шлема по дзюдо
Sputnik Грузия
В грузинскую столицу приедут сотни дзюдоистов из 50 стран 07.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-07T16:16+0400
2024-03-07T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Столица Грузии 22-24 марта примет турнир Большого шлема по дзюдо, на котором выступит действующий чемпион тбилисского турнира и Олимпийских игр Лаша Бекаури. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Около 400 дзюдоистов из 50 стран выступят в столице Грузии в семи весовых категориях у мужчин и женщин. Состав сборной Грузии на турнире пока не объявлен. Свой состав на турнир Большого шлема в Тбилиси опубликовала сборная Японии. Болельщики увидят на соревнованиях двукратного чемпиона мира, 32-летнего Соичи Хашимото, а также действующую олимпийскую чемпионку среди женщин Акира Соне (+78 кг). В 2023 году грузинские дзюдоисты завоевали в Тбилиси три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Лаша Бекаури (90 кг), Илья Суламанидзе (100 кг) и Гела Заалишвили (+100 кг) стали победителями турнира, Георгий Сардалашвили (60 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг) завоевали серебряные медали, а Лаша Шавдатуашвили (73 кг) завоевал бронзу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, тбилиси, лаша бекаури, гела заалишвили, лука майсурадзе, дворец спорта
спорт, новости, грузия, тбилиси, лаша бекаури, гела заалишвили, лука майсурадзе, дворец спорта
Тбилиси примет турнир Большого шлема по дзюдо
В грузинскую столицу приедут сотни дзюдоистов из 50 стран
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Столица Грузии 22-24 марта примет турнир Большого шлема по дзюдо, на котором выступит действующий чемпион тбилисского турнира и Олимпийских игр Лаша Бекаури.
Около 400 дзюдоистов из 50 стран выступят в столице Грузии в семи весовых категориях у мужчин и женщин.
"Мои болельщики со всей Грузии ждут вас в новом Дворце спорта. Меня это очень порадует, я обязательно постараюсь порадовать вас своим чемпионством", – написал в Сети Бекаури.
Состав сборной Грузии на турнире пока не объявлен.
Свой состав на турнир Большого шлема в Тбилиси опубликовала сборная Японии. Болельщики увидят на соревнованиях двукратного чемпиона мира, 32-летнего Соичи Хашимото, а также действующую олимпийскую чемпионку среди женщин Акира Соне (+78 кг).
В 2023 году грузинские дзюдоисты завоевали в Тбилиси три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.
Лаша Бекаури (90 кг), Илья Суламанидзе (100 кг) и Гела Заалишвили (+100 кг) стали победителями турнира, Георгий Сардалашвили (60 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг) завоевали серебряные медали, а Лаша Шавдатуашвили (73 кг) завоевал бронзу.