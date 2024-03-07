https://sputnik-georgia.ru/20240307/v-siriuse-zavershilsya-vsemirnyy-festival-molodezhi---video-286745824.html
В "Сириусе" завершился Всемирный фестиваль молодежи - видео
В "Сириусе" завершился Всемирный фестиваль молодежи - видео
Sputnik Грузия
На федеральной территории Сириус состоялось закрытие Всемирного фестиваля молодежи, в котором приняла участие делегация из Грузии, сообщает съемочная группа... 07.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-07T17:09+0400
2024-03-07T17:09+0400
2024-03-07T17:09+0400
мультимедиа
видео
грузия
европа
азия
снг
sputnik
молодежь
россия
видео-новости из грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/07/286745487_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1e4c8a5be30b8b1acdb1f6feef53f52.jpg
Около 40 человек из разных регионов Грузии отправились на международное мероприятие. Всего в фестивале приняли участие около 20 тысяч человек, половина из которых - иностранцы из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, стран СНГ, ближнего Востока и других."Я очень рада, что стала частью такого масштабного мероприятия", - поделилась впечатлениями одна из участников.Участники грузинской делегации отметили, что их встречали очень тепло и проявляли большую заинтересованность Грузией.
европа
азия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/07/286745487_204:0:1164:720_1920x0_80_0_0_1c04d4268bbc69a00360d3e24127c039.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, грузия, европа, азия, снг, sputnik, молодежь, россия, видео-новости из грузии, видео
мультимедиа, видео, грузия, европа, азия, снг, sputnik, молодежь, россия, видео-новости из грузии, видео
В "Сириусе" завершился Всемирный фестиваль молодежи - видео
На федеральной территории Сириус состоялось закрытие Всемирного фестиваля молодежи, в котором приняла участие делегация из Грузии, сообщает съемочная группа Sputnik Грузия с места событий
Около 40 человек из разных регионов Грузии отправились на международное мероприятие. Всего в фестивале приняли участие около 20 тысяч человек, половина из которых - иностранцы из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, стран СНГ, ближнего Востока и других.
"Я очень рада, что стала частью такого масштабного мероприятия", - поделилась впечатлениями одна из участников.
Участники грузинской делегации отметили, что их встречали очень тепло и проявляли большую заинтересованность Грузией.