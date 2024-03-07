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В "Сириусе" завершился Всемирный фестиваль молодежи - видео

В "Сириусе" завершился Всемирный фестиваль молодежи - видео

Sputnik Грузия

На федеральной территории Сириус состоялось закрытие Всемирного фестиваля молодежи, в котором приняла участие делегация из Грузии, сообщает съемочная группа... 07.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-07T17:09+0400

2024-03-07T17:09+0400

2024-03-07T17:09+0400

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Около 40 человек из разных регионов Грузии отправились на международное мероприятие. Всего в фестивале приняли участие около 20 тысяч человек, половина из которых - иностранцы из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, стран СНГ, ближнего Востока и других."Я очень рада, что стала частью такого масштабного мероприятия", - поделилась впечатлениями одна из участников.Участники грузинской делегации отметили, что их встречали очень тепло и проявляли большую заинтересованность Грузией.

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