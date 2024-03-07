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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ опять закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ опять закрыта для большегрузов
Sputnik Грузия
Дорога была открыта всего несколько часов, но вновь закрылась из-за снегопада и мороза 07.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-07T23:17+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Движение на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") ограничено для транспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Ограничение введено через несколько часов после отмены из-за сильного снегопада и мороза на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение для остального вида автотранспорта свободное.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда.На участке Гудаури-Коби движение возможно только через лавинозащитные тоннели. За движением следит патрульная полиция.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ опять закрыта для большегрузов
23:17 07.03.2024 (обновлено: 23:29 07.03.2024)
Дорога была открыта всего несколько часов, но вновь закрылась из-за снегопада и мороза
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Движение на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") ограничено для транспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение введено через несколько часов после отмены из-за сильного снегопада и мороза на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение для остального вида автотранспорта свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда.
На участке Гудаури-Коби движение возможно только через лавинозащитные тоннели. За движением следит патрульная полиция.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.