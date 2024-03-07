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Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков открыто
Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков открыто
Sputnik Грузия
Ограничения были введены из-за снегопада на участке Гудаури (Поста) - Коби 07.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-07T20:34+0400
2024-03-07T20:34+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены 6 марта вечером на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста) - Коби – только через лавинозащитные тоннели.Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 более чем с 22 посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, общество, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, погода, общество, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков открыто
20:34 07.03.2024 (обновлено: 21:00 07.03.2024)
Ограничения были введены из-за снегопада на участке Гудаури (Поста) - Коби
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничения были введены 6 марта вечером на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста) - Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 более чем с 22 посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.
Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.