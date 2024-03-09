https://sputnik-georgia.ru/20240309/gruzinka-vpervye-stala-nominantkoy-billboard-women-in-musics-global-force-286764814.html
Грузинка впервые стала номинанткой Billboard Women in Music's Global Force
Грузинка впервые стала номинанткой Billboard Women in Music's Global Force
Sputnik Грузия
Американский музыкальный Billboard называют самым объективным и авторитетным среди подобных ему изданий 09.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-09T17:07+0400
2024-03-09T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Впервые в истории награды знаменитого американского музыкального издания Billboard Women in Music исполнительница из Грузии вошла в один из самых влиятельных списков – Нини Нуцубидзе стала лауреатом номинации Global Force 2024, сообщает Billboard Georgia.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Global Force – это новая номинация, которая объявлена в рамках премии "Женщины в музыке 2024 года". В ней представлены женщины-музыканты, певицы, композиторы, инструменталисты и продюсеры из разных стран, которые внесли особый вклад в музыку на своей родине.Номинация касается артисток из стран, где официально вещает Billboard. Ее цель – познакомить мир с творчеством новых талантов.При поддержке Billboard Georgia на эту награду впервые была номинирована грузинка – это 24-летняя Нини Нуцубидзе. Певица представлена в номинации вместе с коллегами из Аргентины, Бразилии, Италии, Китая и Филиппин.Нини Нуцубидзе – популярная исполнительница из Тбилиси. Известна тем, что искусно сочетает в своем творчестве традиционную грузинскую музыку с электронными мотивами и экспериментальными ритмами.Нини часто выступает в Грузии на различных шоу и концертах. Публике особенно полюбилась ее коллаборация с Tamada и пианистом Георгием Гигашвили. Сейчас девушка учится в Университете творческих искусств и технологий (Catalyst) в Берлине.Billboard наиболее известен своими хит-парадами. Самые важные из них – Billboard Hot 100. По результатам ежегодных продаж журнал присуждает награды Billboard Music Awards. Billboard называют самым объективным и авторитетным среди ему подобных изданий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, общество, новости, грузия
культура, общество, новости, грузия
Грузинка впервые стала номинанткой Billboard Women in Music's Global Force
Американский музыкальный Billboard называют самым объективным и авторитетным среди подобных ему изданий
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik.
Впервые в истории награды знаменитого американского музыкального издания Billboard Women in Music исполнительница из Грузии вошла в один из самых влиятельных списков – Нини Нуцубидзе стала лауреатом номинации Global Force 2024, сообщает
Billboard Georgia.
Global Force – это новая номинация, которая объявлена в рамках премии "Женщины в музыке 2024 года". В ней представлены женщины-музыканты, певицы, композиторы, инструменталисты и продюсеры из разных стран, которые внесли особый вклад в музыку на своей родине.
Номинация касается артисток из стран, где официально вещает Billboard. Ее цель – познакомить мир с творчеством новых талантов.
При поддержке Billboard Georgia на эту награду впервые была номинирована грузинка – это 24-летняя Нини Нуцубидзе. Певица представлена в номинации вместе с коллегами из Аргентины, Бразилии, Италии, Китая и Филиппин.
"Всего за два месяца до начала 2024 года Нини Нуцубидзе уже выпустила два сингла – "Nana Sh-t" и "Lutecia (Girl, You’re Gold)", а также трехтрековый EP под названием Paper Planes. До них были такие треки, как "Gamodi", "Loving You", "Paradise" и "Chemtvis", – пишет про Нуцубидзе Billboard.
Нини Нуцубидзе – популярная исполнительница из Тбилиси. Известна тем, что искусно сочетает в своем творчестве традиционную грузинскую музыку с электронными мотивами и экспериментальными ритмами.
Нини часто выступает в Грузии на различных шоу и концертах. Публике особенно полюбилась ее коллаборация с Tamada и пианистом Георгием Гигашвили. Сейчас девушка учится в Университете творческих искусств и технологий (Catalyst) в Берлине.
Billboard наиболее известен своими хит-парадами. Самые важные из них – Billboard Hot 100. По результатам ежегодных продаж журнал присуждает награды Billboard Music Awards. Billboard называют самым объективным и авторитетным среди ему подобных изданий.