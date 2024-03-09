https://sputnik-georgia.ru/20240309/kurs-lari-dollar-286749899.html
Курс лари на субботу – 2,6576 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,6576 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару 09.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-09T09:48+0400
2024-03-09T09:48+0400
2024-03-09T09:48+0400
грузия
экономика
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национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 марта в размере 2,6576 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,6576 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 марта в размере 2,6576 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.