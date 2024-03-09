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Международные резервы Нацбанка Грузии снижаются – новая статистика
Международные резервы Нацбанка Грузии снижаются – новая статистика
Sputnik Грузия
За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов 09.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-09T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. За январь-февраль 2024 года международные резервы Национального банка Грузии снизились на 263,3 миллиона лари, говорится на сайте регулятора.Международные резервы на 29 февраля 2024 год, согласно предварительным данным, составили 4 746,3 миллиона долларов.За февраль резервы снизились на 106,9 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора, а также с продажей валюты Нацбанком Грузии.Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,3 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 450,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,9 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 421,6 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии
Международные резервы Нацбанка Грузии снижаются – новая статистика
За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. За январь-февраль 2024 года международные резервы Национального банка Грузии снизились на 263,3 миллиона лари, говорится на сайте регулятора.
Международные резервы на 29 февраля 2024 год, согласно предварительным данным, составили 4 746,3 миллиона долларов.
За февраль резервы снизились на 106,9 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора, а также с продажей валюты Нацбанком Грузии.
Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.
За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов.
Структура международных резервов
Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,3 миллиарда долларов, говорится на сайте
регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,6 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (704,8 миллиона долларов).
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 450,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,9 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 421,6 тысячи долларов.