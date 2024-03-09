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Положение грузинских женщин в эмиграции — работа на благо семьи

Положение грузинских женщин в эмиграции — работа на благо семьи

Sputnik Грузия

По официальным данным, в эмиграции проживает 125,3 тысячи человек, из которых 77,1 тысячи – женщины 09.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-09T16:00+0400

2024-03-09T16:00+0400

2024-03-09T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Высокая зависимость семей от денежных переводов, с одной стороны, продлевает пребывание женщин в эмиграции, а с другой – не дает им возможности делать сбережения для будущей экономической безопасности и устойчивости, говорится в исследовании о потребностях грузинских женщин-трудовых мигрантов в социально-экономической стабильности, подготовленном организацией "Женщины за общее будущее" (WECF). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>По официальным данным, в эмиграции проживает 125,3 тысячи человек, из которых 77,1 тысячи – женщины. Более половины из них в возрасте от 25 до 50 лет. По мнению исследователей, такая картина свидетельствует о сложном социально-экономическом фоне, из-за которого семьи остаются зависимыми от денежных переводов даже в процессе смены поколений. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2023 год снизился на 5,7% по сравнению с 2022 годом и составил 4 123,1 миллиона долларов По объему денежных переводов в Грузию за 2023 год лидером является Россия. Далее следуют Италия, Греция, США и Германия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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