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Все напоминает Германию 30-х годов: германист Камкин о возможной войне ФРГ с Россией
Все напоминает Германию 30-х годов: германист Камкин о возможной войне ФРГ с Россией
Sputnik Грузия
Все действия Шольца на украинском направлении идут вразрез не только с международным правом и желаниями немецкого народа, но и нарушают даже Основной закон... 09.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-09T10:48+0400
2024-03-09T10:48+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Как в немецком обществе формируют нужное мнение о ситуации на Украине? Зачем Германия готовится вернуться к призыву граждан в армию? Сможет ли ФРГ перевести экономику на военные рельсы, несмотря на кризис? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, аналитика, германия, украина, россия, александр камкин, видео
мультимедиа, видео, в мире, аналитика, германия, украина, россия, александр камкин, видео
Все напоминает Германию 30-х годов: германист Камкин о возможной войне ФРГ с Россией
10:48 09.03.2024 (обновлено: 10:49 10.03.2024)
Все действия Шольца на украинском направлении идут вразрез не только с международным правом и желаниями немецкого народа, но и нарушают даже Основной закон Германии
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
Как в немецком обществе формируют нужное мнение о ситуации на Украине? Зачем Германия готовится вернуться к призыву граждан в армию? Сможет ли ФРГ перевести экономику на военные рельсы, несмотря на кризис?
Обо всем этом смотрите в видео.