https://sputnik-georgia.ru/20240309/vse-napominaet-germaniyu-30-kh-godov-germanist-kamkin-o-vozmozhnoy-voyne-frg-s-rossiey-286770734.html

Все напоминает Германию 30-х годов: германист Камкин о возможной войне ФРГ с Россией

Все напоминает Германию 30-х годов: германист Камкин о возможной войне ФРГ с Россией

Sputnik Грузия

Все действия Шольца на украинском направлении идут вразрез не только с международным правом и желаниями немецкого народа, но и нарушают даже Основной закон... 09.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-09T10:48+0400

2024-03-09T10:48+0400

2024-03-10T10:49+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Как в немецком обществе формируют нужное мнение о ситуации на Украине? Зачем Германия готовится вернуться к призыву граждан в армию? Сможет ли ФРГ перевести экономику на военные рельсы, несмотря на кризис? Обо всем этом смотрите в видео.

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мультимедиа, видео, в мире, аналитика, германия, украина, россия, александр камкин, видео