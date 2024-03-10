Вечеринка Трампа и женская хака: недельный юмор в кадре

Водители на мотоцикле наматывают на себя полиэтиленовую пленку, чтобы укрыться от дождя в Пакистане.
Водители на мотоцикле наматывают на себя полиэтиленовую пленку, чтобы укрыться от дождя в Пакистане.
Игрок ФК "Динамо" Диего Лаксальт и игрок ФК "Локомотив" Артем Карпукас в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Игрок ФК "Динамо" Диего Лаксальт и игрок ФК "Локомотив" Артем Карпукас в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Большой баклан кормит своих птенцов в гнезде на озере Санки Танк в Индии.
Большой баклан кормит своих птенцов в гнезде на озере Санки Танк в Индии.
Юная болельщица ФК "Ростов" на трибуне во время матча 19-го тура чемпионата России по футболу.
Юная болельщица ФК "Ростов" на трибуне во время матча 19-го тура чемпионата России по футболу.
На вечеринке перед выступлением кандидата в президенты от Республиканской партии, бывшего президента США Дональда Трампа.
На вечеринке перед выступлением кандидата в президенты от Республиканской партии, бывшего президента США Дональда Трампа.
Репортер Дакита Даниэла Айта из Аргентины лежит на красной дорожке церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе.
Репортер Дакита Даниэла Айта из Аргентины лежит на красной дорожке церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе.
Игроки Новой Зеландии выполняют хака после победы в финальном женском матче турнира HSBC по регби.
Игроки Новой Зеландии выполняют хака после победы в финальном женском матче турнира HSBC по регби.
Пассажир отдыхает в зоне регистрации после задержки вылета в аэропорту в Буэнос-Айресе.
Пассажир отдыхает в зоне регистрации после задержки вылета в аэропорту в Буэнос-Айресе.
Житель Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ.
Житель Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ.