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Вечеринка Трампа и женская хака: недельный юмор в кадре
Вечеринка Трампа и женская хака: недельный юмор в кадре
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 10.03.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты

Вечеринка Трампа и женская хака: недельный юмор в кадре

11:11 10.03.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2024 / Asif Hassan

Водители на мотоцикле наматывают на себя полиэтиленовую пленку, чтобы укрыться от дождя в Пакистане.

Водители на мотоцикле наматывают на себя полиэтиленовую пленку, чтобы укрыться от дождя в Пакистане. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Asif Hassan

Водители на мотоцикле наматывают на себя полиэтиленовую пленку, чтобы укрыться от дождя в Пакистане.

© photo: Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк

Игрок ФК "Динамо" Диего Лаксальт и игрок ФК "Локомотив" Артем Карпукас в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Игрок ФК &quot;Динамо&quot; Диего Лаксальт и игрок ФК &quot;Локомотив&quot; Артем Карпукас в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexander Vilf
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Игрок ФК "Динамо" Диего Лаксальт и игрок ФК "Локомотив" Артем Карпукас в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

© AFP 2024 / Idrees Mohammed

Большой баклан кормит своих птенцов в гнезде на озере Санки Танк в Индии.

Большой баклан кормит своих птенцов в гнезде на озере Санки Танк в Индии. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Idrees Mohammed

Большой баклан кормит своих птенцов в гнезде на озере Санки Танк в Индии.

© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov / Перейти в фотобанк

Юная болельщица ФК "Ростов" на трибуне во время матча 19-го тура чемпионата России по футболу.

Юная болельщица ФК &quot;Ростов&quot; на трибуне во время матча 19-го тура чемпионата России по футболу. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
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Юная болельщица ФК "Ростов" на трибуне во время матча 19-го тура чемпионата России по футболу.

© AP Photo / Rebecca Blackwell

На вечеринке перед выступлением кандидата в президенты от Республиканской партии, бывшего президента США Дональда Трампа.

На вечеринке перед выступлением кандидата в президенты от Республиканской партии, бывшего президента США Дональда Трампа. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Rebecca Blackwell

На вечеринке перед выступлением кандидата в президенты от Республиканской партии, бывшего президента США Дональда Трампа.

© AP Photo / Chris Pizzello

Репортер Дакита Даниэла Айта из Аргентины лежит на красной дорожке церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе.

Репортер Дакита Даниэла Айта из Аргентины лежит на красной дорожке церемонии вручения премии &quot;Оскар&quot; в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Chris Pizzello

Репортер Дакита Даниэла Айта из Аргентины лежит на красной дорожке церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе.

© AFP 2024 / Patrick T. Fallon

Игроки Новой Зеландии выполняют хака после победы в финальном женском матче турнира HSBC по регби.

Игроки Новой Зеландии выполняют хака после победы в финальном женском матче турнира HSBC по регби. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Patrick T. Fallon

Игроки Новой Зеландии выполняют хака после победы в финальном женском матче турнира HSBC по регби.

© AP Photo / Victor R. Caivano

Пассажир отдыхает в зоне регистрации после задержки вылета в аэропорту в Буэнос-Айресе.

Пассажир отдыхает в зоне регистрации после задержки вылета в аэропорту в Буэнос-Айресе. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Victor R. Caivano

Пассажир отдыхает в зоне регистрации после задержки вылета в аэропорту в Буэнос-Айресе.

© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Житель Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ.

Житель Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Житель Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ.

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкКошка породы девон-рекс на Международной выставке кошек SPRING CAT SHOW в Москве.
Кошка породы девон-рекс на Международной выставке кошек SPRING CAT SHOW в Москве - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Кошка породы девон-рекс на Международной выставке кошек SPRING CAT SHOW в Москве.
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