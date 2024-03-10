https://sputnik-georgia.ru/20240310/skandal-na-religioznoy-pochve-na-yuge-gruzii-narodnyy-zaschitnik-pristupil-k-izucheniyu-voprosa-286767648.html

Скандал на религиозной почве на юге Грузии: народный защитник приступил к изучению вопроса

Скандал на религиозной почве на юге Грузии: народный защитник приступил к изучению вопроса

Sputnik Грузия

Управление мусульман обратилось к органам власти с просьбой оперативно расследовать инцидент 10.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-10T09:01+0400

2024-03-10T09:01+0400

2024-03-10T09:01+0400

религия

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Неприемлемым назвал Народный защитник Грузии Леван Иоселиани срыв молитвы в мечети в селе Адигени региона Самцхе-Джавахети. В пятницу молитва мусульман в селе была сорвана неизвестными лицами. На место прибыли сотрудники полиции, которые не допустили неизвестных лиц в дом, где шла молитва. По предварительным данным, инициатором выступил сельский священник. По поводу случившегося заявление сделало управление мусульман в Грузии. "Свобода религии и убеждений защищена Конституцией нашей страны. Соответственно, каждый гражданин должен уважать Конституцию и ценности друг друга, людей разных национальностей и конфессий", – говорится в заявлении. Управление мусульман обратилось к органам власти с просьбой оперативно расследовать инцидент и принять соответствующие меры. "Надеемся, что при реакции соответствующих органов государства удастся урегулировать конфликт, чтобы в будущем не повторялись подобные случаи, наносящие непоправимый ущерб толерантной грузинской традиции", – говорится в заявлении. Между тем в патриархии Грузии и в полиции не делали никаких комментариев для СМИ по поводу случившегося. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

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религия , леван иоселиани, самцхе-джавахети, грузия, новости, происшествия, общество