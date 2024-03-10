https://sputnik-georgia.ru/20240310/vremya-ch-lovushka-dlya-sholtsa-korpus-nato-na-ukraine-i-boevye-transgendery-v-armii-ssha-286776995.html

Время Ч: ловушка для Шольца, корпус НАТО на Украине и боевые трансгендеры в армии США

Время Ч: ловушка для Шольца, корпус НАТО на Украине и боевые трансгендеры в армии США

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" с Александром Хроленко 10.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-10T18:43+0400

2024-03-10T18:43+0400

2024-03-10T18:43+0400

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Почему слитые переговоры немецких военных испугали не только Берлин, но и Лондон и Париж? Появятся ли на Украине силы стран НАТО? Сколько иностранных военных Россия уничтожила на Украине за два года СВО? Зачем американцы вместо повышения боеспособности армии повышают ее инклюзивность? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, аналитика, украина, сша, берлин, нато, в мире, видео