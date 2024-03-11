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Карасин: Россия заинтересована в прагматичном диалоге с грузинскими партнерами
Карасин: Россия заинтересована в прагматичном диалоге с грузинскими партнерами
Sputnik Грузия
В рамках неформального диалога Абашидзе-Карасин состоялось 26 встреч, постоянный контакт поддерживался в дистанционном формате, заявил российский сенатор 11.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-11T17:14+0400
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2024-03-11T17:59+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Россия заинтересована в прагматичном диалоге и возвращении к полноценному взаимовыгодному сотрудничеству с грузинскими партнерами, и все положительные результаты, достигнутые за последние 11 лет неформального диалога, будут востребованы, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 11 марта назначил своим спецпредставителем по вопросам отношений с Россией Георгия Каджая, а Зураб Абашидзе, который с 2012 года занимал эту должность, стал советником главы правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"Убежден, что эти наработки будут востребованы и впредь. Россия заинтересована в прагматичном диалоге и возвращении к полноценному взаимовыгодному сотрудничеству с грузинскими партнерами", – сказал сенатор агентству ТАСС.Он напомнил, что в 2012 году руководство России без колебаний поддержало предложенный властями Грузии курс на нормализацию двусторонних отношений, был создан неформальный диалоговый механизм "для деполитизированного обсуждения различных аспектов взаимодействия с акцентом на торгово-экономические связи, транспортное сообщение, гуманитарные контакты".По его мнению, за прошедшие годы удалось сделать немало. В частности, как сказал парламентарий, в ходе встреч неоднократно затрагивались вопросы облегчения условий для общения между жителями России и Грузии, велась последовательная работа над созданием условий для либерализации визового режима, введенного в 2000 году в отношении граждан Грузии. "Соответствующие послабления осуществлялись в несколько этапов. Наконец, в мае 2023 года указом президента России визы для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию были отменены. Тогда же было возобновлено временно отмененное за четыре года до этого прямое авиасообщение", – напомнил глава комитета.Он подчеркнул, что эти решения заметно упростили контакты между народами двух стран. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.Диалог между странами на сегодняшний день поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и Григория Карасина, проходящих в Праге.Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Стороны в ходе встреч обсуждают вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, россия, политика, москва, прага, абхазия, григорий карасин, зураб абашидзе, ираклий кобахидзе, совет федерации рф, мид россии, грузино-российские отношения
грузия, новости, россия, политика, москва, прага, абхазия, григорий карасин, зураб абашидзе, ираклий кобахидзе, совет федерации рф, мид россии, грузино-российские отношения
Карасин: Россия заинтересована в прагматичном диалоге с грузинскими партнерами
17:14 11.03.2024 (обновлено: 17:59 11.03.2024)
В рамках неформального диалога Абашидзе-Карасин состоялось 26 встреч, постоянный контакт поддерживался в дистанционном формате, заявил российский сенатор
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Россия заинтересована в прагматичном диалоге и возвращении к полноценному взаимовыгодному сотрудничеству с грузинскими партнерами, и все положительные результаты, достигнутые за последние 11 лет неформального диалога, будут востребованы, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 11 марта назначил своим спецпредставителем по вопросам отношений с Россией Георгия Каджая, а Зураб Абашидзе, который с 2012 года занимал эту должность, стал советником главы правительства.
"Убежден, что эти наработки будут востребованы и впредь. Россия заинтересована в прагматичном диалоге и возвращении к полноценному взаимовыгодному сотрудничеству с грузинскими партнерами", – сказал сенатор агентству ТАСС
.
Он напомнил, что в 2012 году руководство России без колебаний поддержало предложенный властями Грузии курс на нормализацию двусторонних отношений, был создан неформальный диалоговый механизм "для деполитизированного обсуждения различных аспектов взаимодействия с акцентом на торгово-экономические связи, транспортное сообщение, гуманитарные контакты".
"Поручено это было нам с Зурабом Ираклиевичем Абашидзе, который с тех пор более 11 лет являлся бессменным спецпредставителем премьер-министра Грузии по отношениям с Россией. Состоялось 26 встреч, в основном очных (во времена пандемии – по видео-конференц-связи), постоянный контакт поддерживался в дистанционном формате", – отметил Карасин.
По его мнению, за прошедшие годы удалось сделать немало. В частности, как сказал парламентарий, в ходе встреч неоднократно затрагивались вопросы облегчения условий для общения между жителями России и Грузии, велась последовательная работа над созданием условий для либерализации визового режима, введенного в 2000 году в отношении граждан Грузии.
"Соответствующие послабления осуществлялись в несколько этапов. Наконец, в мае 2023 года указом президента России визы для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию были отменены. Тогда же было возобновлено временно отмененное за четыре года до этого прямое авиасообщение", – напомнил глава комитета.
Он подчеркнул, что эти решения заметно упростили контакты между народами двух стран.
"Создали дополнительные возможности для культурных обменов, контактов по линии научных и образовательных учреждений, молодежных организаций. Способствовали укреплению экономических связей, активизации взаимодействия деловых кругов. Подстегнули дальнейшее развитие туризма. В 2023 году Грузию посетило более 1,4 млн наших соотечественников", – констатировал Карасин.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
Диалог между странами на сегодняшний день поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и Григория Карасина, проходящих в Праге.
Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Стороны в ходе встреч обсуждают вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы.