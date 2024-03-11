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Минздрав Грузии возглавил Михаил Сарджвеладзе

Минздрав Грузии возглавил Михаил Сарджвеладзе

Sputnik Грузия

Кобахидзе подчеркнул, что в этих направлениях есть серьезные вызовы и выразил уверенность, что новый министр справиться с ними 11.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-11T10:14+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Министром здравоохранения Грузии стал Михаил Сарджвеладзе, нового главу ведомства представил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства страны. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Пост министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии стал вакантным 1 марта, когда в отставку ушел Зураб Азарашвили. По словам премьер-министра, в течение последней недели в связи с выбором кандидатуры консультации прошли как с членами политической команды, так и с представителями медицинского общества. До 2012 года Сарджвеладзе был успешным адвокатом. После 2012 года он занимал различные должности в госслужбе. Он был руководителем бюро исполнения, замминистра юстиции, членом парламента Грузии и председателем парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции. "Я хочу пожелать успехов господину Сарждвеладзе, который с сегодняшнего дня будет руководить несколькими важнейшими направлениям – это здравоохранение, и кроме здравоохранения, соцобеспечение населения, защита интересов вынужденных переселенцев, трудоустройство и вопросы труда", - отметил Кобахидзе. Кобахидзе подчеркнул, что в этих направлениях есть серьезные вызовы и выразил уверенность, что новый министр справиться с ними.Азарашвили возглавил Минздрав страны в декабре 2021 года. Азарашвили запомнился внедрением DRG-системы. Для улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group). Однако провальным стал проект расформирования Республиканской больницы, что подтвердили в правящей партии. Отказ от расформирования Республиканской клиники стал одним из первых решений Ираклия Кобахидзе после того, как тот стал главой правительства.Что известно о Сарджвеладзе?Грузинский политик Михаил Сарджвеладзе родился 22 декабря 1978 в Тбилиси . Окончил Тбилисский государственный университет имени Джавахишвили по специальности юриспруденция. В 1999-2003 годах работал юристом ООО "Адвокатское бюро – Кордзадзе и Сванидзе". В 2013-2020 годах занимал пост заместителя министра юстиции Грузии и первого заместителя. С 2020 года является депутатом парламента Грузии десятого созыва. С 11 декабря 2020 года занимает должность председателея комитета по защите прав человека и гражданской интеграции. Сарджвеладзе женат, воспитывает двух детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, зураб азарашвили, республиканская больница, минздрав