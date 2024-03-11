Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240311/minzdrav-gruzii-vozglavil-mikhail-sardzhveladze-286782051.html
Минздрав Грузии возглавил Михаил Сарджвеладзе
Минздрав Грузии возглавил Михаил Сарджвеладзе
Sputnik Грузия
Кобахидзе подчеркнул, что в этих направлениях есть серьезные вызовы и выразил уверенность, что новый министр справиться с ними 11.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-11T10:14+0400
2024-03-11T11:09+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
зураб азарашвили
республиканская больница
минздрав
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282966734_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_42124ec890ce6362495d9c4f39815274.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Министром здравоохранения Грузии стал Михаил Сарджвеладзе, нового главу ведомства представил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства страны. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен &gt;&gt;&gt;Пост министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии стал вакантным 1 марта, когда в отставку ушел Зураб Азарашвили. По словам премьер-министра, в течение последней недели в связи с выбором кандидатуры консультации прошли как с членами политической команды, так и с представителями медицинского общества. До 2012 года Сарджвеладзе был успешным адвокатом. После 2012 года он занимал различные должности в госслужбе. Он был руководителем бюро исполнения, замминистра юстиции, членом парламента Грузии и председателем парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции. "Я хочу пожелать успехов господину Сарждвеладзе, который с сегодняшнего дня будет руководить несколькими важнейшими направлениям – это здравоохранение, и кроме здравоохранения, соцобеспечение населения, защита интересов вынужденных переселенцев, трудоустройство и вопросы труда", - отметил Кобахидзе. Кобахидзе подчеркнул, что в этих направлениях есть серьезные вызовы и выразил уверенность, что новый министр справиться с ними.Азарашвили возглавил Минздрав страны в декабре 2021 года. Азарашвили запомнился внедрением DRG-системы. Для улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group). Однако провальным стал проект расформирования Республиканской больницы, что подтвердили в правящей партии. Отказ от расформирования Республиканской клиники стал одним из первых решений Ираклия Кобахидзе после того, как тот стал главой правительства.Что известно о Сарджвеладзе?Грузинский политик Михаил Сарджвеладзе родился 22 декабря 1978 в Тбилиси . Окончил Тбилисский государственный университет имени Джавахишвили по специальности юриспруденция. В 1999-2003 годах работал юристом ООО "Адвокатское бюро – Кордзадзе и Сванидзе". В 2013-2020 годах занимал пост заместителя министра юстиции Грузии и первого заместителя. С 2020 года является депутатом парламента Грузии десятого созыва. С 11 декабря 2020 года занимает должность председателея комитета по защите прав человека и гражданской интеграции. Сарджвеладзе женат, воспитывает двух детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282966734_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_5152b33d5fdee41961345907de7d7929.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, зураб азарашвили, республиканская больница, минздрав
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, зураб азарашвили, республиканская больница, минздрав

Минздрав Грузии возглавил Михаил Сарджвеладзе

10:14 11.03.2024 (обновлено: 11:09 11.03.2024)
© Parliament of GeorgiaМихаил Сарджвеладзе
Михаил Сарджвеладзе - Sputnik Грузия, 1920, 11.03.2024
© Parliament of Georgia
Подписаться
Кобахидзе подчеркнул, что в этих направлениях есть серьезные вызовы и выразил уверенность, что новый министр справиться с ними
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Министром здравоохранения Грузии стал Михаил Сарджвеладзе, нового главу ведомства представил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства страны.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>
Пост министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии стал вакантным 1 марта, когда в отставку ушел Зураб Азарашвили.
По словам премьер-министра, в течение последней недели в связи с выбором кандидатуры консультации прошли как с членами политической команды, так и с представителями медицинского общества.
"На основе консультаций я пришел к заключению, что можно рассмотреть как представителей медицинского общества, так и других кандидатов. В итоге, я предпочтение отдал члену нашей политической команды, в отношении профессионализма и добросовестности которого у меня особое доверие, основанное на опыте", - заявил Кобахидзе о Сарджвеладзе.
До 2012 года Сарджвеладзе был успешным адвокатом. После 2012 года он занимал различные должности в госслужбе. Он был руководителем бюро исполнения, замминистра юстиции, членом парламента Грузии и председателем парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции.
"Я хочу пожелать успехов господину Сарждвеладзе, который с сегодняшнего дня будет руководить несколькими важнейшими направлениям – это здравоохранение, и кроме здравоохранения, соцобеспечение населения, защита интересов вынужденных переселенцев, трудоустройство и вопросы труда", - отметил Кобахидзе.
Кобахидзе подчеркнул, что в этих направлениях есть серьезные вызовы и выразил уверенность, что новый министр справиться с ними.
Азарашвили возглавил Минздрав страны в декабре 2021 года. Азарашвили запомнился внедрением DRG-системы. Для улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group).
Однако провальным стал проект расформирования Республиканской больницы, что подтвердили в правящей партии. Отказ от расформирования Республиканской клиники стал одним из первых решений Ираклия Кобахидзе после того, как тот стал главой правительства.

Что известно о Сарджвеладзе?

Грузинский политик Михаил Сарджвеладзе родился 22 декабря 1978 в Тбилиси . Окончил Тбилисский государственный университет имени Джавахишвили по специальности юриспруденция. В 1999-2003 годах работал юристом ООО "Адвокатское бюро – Кордзадзе и Сванидзе".
В 2013-2020 годах занимал пост заместителя министра юстиции Грузии и первого заместителя. С 2020 года является депутатом парламента Грузии десятого созыва.
С 11 декабря 2020 года занимает должность председателея комитета по защите прав человека и гражданской интеграции.
Сарджвеладзе женат, воспитывает двух детей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0