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Надо вести диалог с Россией, а не обиженно молчать – Лали Морошкина

Надо вести диалог с Россией, а не обиженно молчать – Лали Морошкина

Sputnik Грузия

Представители России и Грузии должны общаться и поддерживать диалог на всех возможных уровнях, а те люди, которые осуждают за желание вести мирный диалог, на... 11.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-11T18:20+0400

2024-03-11T18:20+0400

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Об этом заявила политолог и конфликтолог Лали Морошкина в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на российской федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. В мероприятии приняла участие делегация в составе почти 40 человек из Грузии, за что стала объектом осуждения в оппозиционных и прозападных СМИ."У нас нет такой роскоши, чтобы промолчать, когда нам что-то не нравится. Мы должны говорить на всех возможных площадках, и говорить громко, и говорить о том, что у нас наболело за эти годы. А те люди, которые против этого, делают все для того, чтобы Грузии было плохо", - считает Морошкина.В фестивале приняли участие около 20 тысяч человек, половина из которых – иностранцы из Европы, Южной и Северной Америки, Азии и Африки, стран СНГ.

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