"Новая" – соратники Саакашвили основали политическую партию перед выборами
19:32 11.03.2024 (обновлено: 19:37 11.03.2024)
© photo: Sputnik / StringerНика Мелия. Суд над Саакашвили. Сторонники ЕНД у здания тбилисского суда 14 декабря 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
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Партия выступит на парламентских выборах под избирательным номером "4", цвет новой политической силы – зеленый и оранжевый, символ – стрела
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Бывший председатель "Единого национального движения" Ника Мелия и создатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия основали новое оппозиционное политическое объединение "Ахали" ("Новая").
Решивший заняться политикой Гварамия в преддверии парламентских выборов назвал партии, с которыми готов создать коалицию, среди них была команда экс-лидера "Нацдвижения" Ники Мелия. Еще в начале февраля, спустя семь месяцев после выхода из тюрьмы, Гварамия собрал команду под названием "Ахали" ("Новая") и заявил, что работает над краткосрочной и быстрой кампанией, ориентированной на будущее.
"Сегодня мы говорим и подтверждаем, что достигнуто единство людей, которое объединяет прежде всего будущее. Будущее – это наша общая цель, победа – наша общая цель, а не месть. Инновации – это наша цель, наша цель – обрести новое, а не расчет с прошлым", – заявил Мелия.
Партия выступит на парламентских выборах под избирательным номером "4". Цвет новой политической силы – зеленый и оранжевый, символ – стрела.
По словам Мелия, в течение трех месяцев обсуждался вопрос объединения и оба политика руководствовались интересами тысяч активных избирателей.
Как отметил Гварамия, в стране, где говорят только о прошлом, главным и самым важным заявлением является то, что они с Мелия будут двигаться только вперед.
"Наша партия новая. Мы вместе, мы боремся за перемены в Грузии новыми путями, мы изменим, потому что мы умеем бороться, мы знаем цену подкупности, мы знаем цену служения Родине", – заявил Гварамия.
По его словам, он является сторонником больших объединений и только в этом видит победу на предстоящих выборах.
"Мы должны сначала победить самих себя в наших амбициях, любовании собой во всем этом процессе, и только после этого, после объединения, мы сможем победить режим Бидзины Иванишвили", – подчеркнул Гварамия.
Как отреагировала на объединение правящая партия
По мнению члена парламентского большинства Ираклия Заркуа, Ника Гварамия и Ника Мелия не смогут обмануть общество, что якобы они отделились от "Национального движения".
В то же время, по словам депутата, такое объединение перед парламентскими выборами 26 октября, прежде всего, нанесет вред "Единому национальному движению" и ее председателю Левану Хабеишвили.
"Два Ники объединяются под новым логотипом, новым номером и будут называться "Новые нацы". Это ударит прямо по моему Хабе. Это прямо ударит по коренным "нацам", потому что они забирают их голоса. Видимо, они что-то не поделили", – сказал Заркуа.
По его словам, борьба идет за то, кого будет финансировать экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
Осенью 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Коротко о Гварамия
В период президентства Михаила Саакашвили в разные годы Ника Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году Гварамия занялся журналистикой.
Спустя десять лет после смены власти, 16 мая 2022 года, Гварамия, к тому времени уже основатель и гендиректор нового оппозиционного телеканала "Мтавари архи", оказался за решеткой. Он был приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями. Речь идет о нанесении ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда Гварамия был ее гендиректором.
В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.
Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым.
В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия.
Выйдя на свободу, Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Архи". Позже, в сентябре 2023 года, он сказал, что намерен заниматься политикой.
Коротко о Мелия
Мелия примкнул к бывшей партии власти, основанному Михаилом Саакашвили "Единому национальному движению" в 2014 году, а в начале декабря 2023 года объявил об уходе из партии. Мелия ушел со скандалом из-за противоречий с нынешним ее руководством.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".
Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.
Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.