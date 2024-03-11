https://sputnik-georgia.ru/20240311/novaya--soratniki-saakashvili-osnovali-politicheskuyu-partiyu-pered-vyborami-286799020.html

"Новая" – соратники Саакашвили основали политическую партию перед выборами

"Новая" – соратники Саакашвили основали политическую партию перед выборами

Sputnik Грузия

Партия выступит на парламентских выборах под избирательным номером "4", цвет новой политической силы – зеленый и оранжевый, символ – стрела 11.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-11T19:32+0400

2024-03-11T19:32+0400

2024-03-11T19:37+0400

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единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Бывший председатель "Единого национального движения" Ника Мелия и создатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия основали новое оппозиционное политическое объединение "Ахали" ("Новая"). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Решивший заняться политикой Гварамия в преддверии парламентских выборов назвал партии, с которыми готов создать коалицию, среди них была команда экс-лидера "Нацдвижения" Ники Мелия. Еще в начале февраля, спустя семь месяцев после выхода из тюрьмы, Гварамия собрал команду под названием "Ахали" ("Новая") и заявил, что работает над краткосрочной и быстрой кампанией, ориентированной на будущее. Партия выступит на парламентских выборах под избирательным номером "4". Цвет новой политической силы – зеленый и оранжевый, символ – стрела. По словам Мелия, в течение трех месяцев обсуждался вопрос объединения и оба политика руководствовались интересами тысяч активных избирателей. Как отметил Гварамия, в стране, где говорят только о прошлом, главным и самым важным заявлением является то, что они с Мелия будут двигаться только вперед. По его словам, он является сторонником больших объединений и только в этом видит победу на предстоящих выборах. "Мы должны сначала победить самих себя в наших амбициях, любовании собой во всем этом процессе, и только после этого, после объединения, мы сможем победить режим Бидзины Иванишвили", – подчеркнул Гварамия. Как отреагировала на объединение правящая партия По мнению члена парламентского большинства Ираклия Заркуа, Ника Гварамия и Ника Мелия не смогут обмануть общество, что якобы они отделились от "Национального движения". В то же время, по словам депутата, такое объединение перед парламентскими выборами 26 октября, прежде всего, нанесет вред "Единому национальному движению" и ее председателю Левану Хабеишвили. По его словам, борьба идет за то, кого будет финансировать экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Осенью 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Коротко о Гварамия В период президентства Михаила Саакашвили в разные годы Ника Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году Гварамия занялся журналистикой. Спустя десять лет после смены власти, 16 мая 2022 года, Гварамия, к тому времени уже основатель и гендиректор нового оппозиционного телеканала "Мтавари архи", оказался за решеткой. Он был приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями. Речь идет о нанесении ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда Гварамия был ее гендиректором. Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия. Выйдя на свободу, Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Архи". Позже, в сентябре 2023 года, он сказал, что намерен заниматься политикой. Коротко о Мелия Мелия примкнул к бывшей партии власти, основанному Михаилом Саакашвили "Единому национальному движению" в 2014 году, а в начале декабря 2023 года объявил об уходе из партии. Мелия ушел со скандалом из-за противоречий с нынешним ее руководством. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ника гварамия, ника мелия, михаил саакашвили, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024