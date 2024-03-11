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Премьер Грузии назначил нового спецпредставителя по связям с Россией
Премьер Грузии назначил нового спецпредставителя по связям с Россией
Sputnik Грузия
Ранее Каджая возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России 11.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Советником премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией назначен Георгий Каджая, заявил глава правительства Ираклий Кобахидзе на брифинге в понедельник. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Ранее Георгий Каджая возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Что касается Зураба Абашидзе, который с 2012 года занимал должность спецпредставителя главы правительства Грузии по связям с Россией, он займет должность советника премьер-министра. Решением премьер-министра также сменился руководитель департамента по связям с регионами аппарата правительства. Им стал Николоз Ткемаладзе.Кроме того, новым главой администрации правительства Грузии назначен Леван Жоржолиани, который до этого был членом Тбилисского городского собрания (Сакребуло) и председателем юридической комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, новости, грузия, швейцария, ираклий кобахидзе, зураб абашидзе
Премьер Грузии назначил нового спецпредставителя по связям с Россией
11:23 11.03.2024 (обновлено: 12:12 11.03.2024)
Ранее Каджая возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Советником премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией назначен Георгий Каджая, заявил глава правительства Ираклий Кобахидзе на брифинге в понедельник.
Ранее Георгий Каджая возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.
Что касается Зураба Абашидзе, который с 2012 года занимал должность спецпредставителя главы правительства Грузии по связям с Россией, он займет должность советника премьер-министра.
Решением премьер-министра также сменился руководитель департамента по связям с регионами аппарата правительства. Им стал Николоз Ткемаладзе.
Кроме того, новым главой администрации правительства Грузии назначен Леван Жоржолиани, который до этого был членом Тбилисского городского собрания (Сакребуло) и председателем юридической комиссии.