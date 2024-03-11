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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 11 до 17 марта
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 11 до 17 марта
Sputnik Грузия
Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами облачную и дождливую погоду, местами ясную 11.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-11T15:42+0400
2024-03-11T15:42+0400
2024-03-11T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. В понедельник, 11 марта, в Тбилиси ожидается местами облачная погода, а местами ясная. Минимальная температура воздуха ночью составит 4 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 12 градусов тепла. Скорость ветра – 10-15 и 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:03. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Во вторник, 12 марта, в Тбилиси синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 07:16. Скорость ветра – 10-15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью упадет до двух градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до +12. Скорость ветра – 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:04. В среду, 13 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:15. Минимальная температура воздуха ночью составит три градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 14 градусов тепла. Скорость ветра – 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:05. В четверг, 14 марта, в Тбилиси ожидается пасмурная погода и дожди. Восход солнца будет в 07:13. Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов, а днем поднимется максимум до 10 градусов тепла. Скорость ветра – 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:06. В пятницу, 15 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода и местами небольшая облачность. Восход солнца будет в 07:11. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов, а днем прогреется до 16 градусов тепла. Синоптики прогнозируют слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 19:07. В субботу, 16 марта, синоптики прогнозируют местами облачную погоду с осадками, местами ясную погоду. Восход солнца будет в 07:10. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, днем воздух прогреется до 15 градусов тепла. Скорость ветра – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:08. В воскресенье, 17 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов, днем воздух прогреется до 13 градусов тепла. Восход солнца будет в 07:08. Синоптики прогнозируют слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 19:10.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 11 до 17 марта
15:42 11.03.2024 (обновлено: 16:21 11.03.2024)
Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами облачную и дождливую погоду, местами ясную
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. В понедельник, 11 марта, в Тбилиси ожидается местами облачная погода, а местами ясная. Минимальная температура воздуха ночью составит 4 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 12 градусов тепла.
Скорость ветра – 10-15 и 17-22 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:03.
Во вторник, 12 марта, в Тбилиси синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 07:16.
Скорость ветра – 10-15 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью упадет до двух градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до +12.
Скорость ветра – 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:04.
В среду, 13 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:15.
Минимальная температура воздуха ночью составит три градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 14 градусов тепла.
Скорость ветра – 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:05.
В четверг, 14 марта, в Тбилиси ожидается пасмурная погода и дожди. Восход солнца будет в 07:13.
Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов, а днем поднимется максимум до 10 градусов тепла.
Скорость ветра – 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:06.
В пятницу, 15 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода и местами небольшая облачность. Восход солнца будет в 07:11.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов, а днем прогреется до 16 градусов тепла.
Синоптики прогнозируют слабый ветер.
Закат в Тбилиси будет в 19:07.
В субботу, 16 марта, синоптики прогнозируют местами облачную погоду с осадками, местами ясную погоду. Восход солнца будет в 07:10.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, днем воздух прогреется до 15 градусов тепла.
Скорость ветра – 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:08.
В воскресенье, 17 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов, днем воздух прогреется до 13 градусов тепла.
Восход солнца будет в 07:08.
Синоптики прогнозируют слабый ветер.
Закат в Тбилиси будет в 19:10.