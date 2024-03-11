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"У всего есть конец" – Абашидзе сам попросил премьера найти ему замену

"У всего есть конец" – Абашидзе сам попросил премьера найти ему замену

Sputnik Грузия

По словам Абашидзе, он знаком с Каджая много лет и считает его опытным, квалифицированным сотрудником 11.03.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Бывший спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе несколько месяцев назад обратился к бывшему главе правительства Ираклию Гарибашвили с предложением найти на его должность новую кандидатуру. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Премьер Ираклий Кобахидзе в понедельник, 11 марта, назначил Георгия Каджая спецпредставителем главы правительства по вопросам отношений с Россией, а Зураба Абашидзе, который с 2012 года занимал эту должность, назначил своим советником. По словам Абашидзе, он знаком с Каджая много лет и считает его опытным, квалифицированным сотрудником. "Он работал в Совете безопасности. Хорошо знает эту тему. Он квалифицированный и серьезный человек. И я думаю, что он будет руководить этой деятельностью соответствующим образом", – заявил Абашидзе. Что касается замены Каджая, то главой отдела интересов Грузии посольства Швейцарии в России был назначен Мамука Мерквиладзе. Зураб Абашидзе был назначен спецпредставителем премьера Грузии по отношениям с Россией в 2012 году. С тех пор он вел грузино-российские переговоры в формате "Абашидзе-Карасин".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, швейцария, зураб абашидзе, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили