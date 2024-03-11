https://sputnik-georgia.ru/20240311/ucheniki-negruzinoyazychnykh-shkol-ne-proshli-minimalnogo-poroga-navykov-pisma--audit-286765433.html

Ученики негрузиноязычных школ не прошли минимального порога навыков письма – аудит

Ученики негрузиноязычных школ не прошли минимального порога навыков письма – аудит

Sputnik Грузия

Исследование было проведено в качестве примера неэффективного расходования государственных средств 11.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-11T13:56+0400

2024-03-11T13:56+0400

2024-03-11T13:56+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Подавляющему большинству учащихся негрузиноязычных школ Грузии не удалось преодолеть даже минимальный порог знаний владения грузинским языком – речь идет о 78% школьников, которые не обладают навыками письма на минимальном уровне, сообщает медиаплатформа BM.ge. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Данные результаты следуют из отчета Службы государственного аудита, которая проверила систему управления общим образованием в Грузии. Исследование охватывает период 2019-2021 годов. В частности, минимальный уровень компетентности в навыках письма не смогли доказать 78% учащихся, 64% учащихся не сдали экзамен по грузинскому как второму языку, 57% и 59,6% – не сдали экзамен по чтению и устной речи соответственно, а 47,9% "срезались" по компоненту аудирования (экзамен был сдан учениками в 2018 году). Как быстро выучить грузинский язык – лайфхак для начинающих >>>Это исследование было проведено в качестве примера неэффективного расходования государственных средств. В Госаудите утверждают, что текущая модель финансирования не опирается на механизмы по оценке достигнутых результатов среди школьников. Наряду с этим государственные организации не осуществляют никаких исследований для определения потребностей негрузиноязычных секторов страны, отмечают в ведомстве. Негрузиноязычное население Грузии, согласно данным аудита, обслуживает порядка 300 государственных школ и секторов (14% от общего числа школ). Это примерно 52 тысячи или 10% от всего числа учащихся в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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