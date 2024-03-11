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"Усиление позиций" – эксперты оценили назначение Каджая спецпредставителям по связям с РФ

"Усиление позиций" – эксперты оценили назначение Каджая спецпредставителям по связям с РФ

Sputnik Грузия

В Тбилиси также заговорили о необходимости восстановления дипотношений 11.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-11T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Назначение Георгия Каджая спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией лишь усилит позиции страны, заявил политолог Петре Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 11 марта назначил своим спецпредставителем по вопросам отношений с Россией Георгия Каджая, а Зураб Абашидзе, который с 2012 года занимал эту должность, стал советником главы правительства. По словам эксперта, перестановки вызваны в том числе и тем, что в формате грузино-российских переговоров между Абашидзе и главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным установилась длительная пауза, и процесс практически сошел на нет. В апреле 2022 года Абашидзе сообщал, что сроки проведения очередного раунда переговоров с Карасиным зависят от развития ситуации на Украине. Как считает председатель партии "Нейтральная Грузия", журналист Валерий Кварацхелия, замена одного дипломата на другого ничего в целом не изменит, если не начать процесс восстановления дипломатических отношений с Россией. Политик положительно оценил работу, проделанную Зурабом Абашидзе с 2012 года. Ранее Каджая возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, зураб абашидзе, петре мамрадзе, совет федерации рф, григорий карасин, украина, швейцария