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"В условиях санкций провести такой фестиваль – это успех" – Морошкина о ВФМ
"В условиях санкций провести такой фестиваль – это успех" – Морошкина о ВФМ
Sputnik Грузия
Политолог и конфликтолог Лали Морошкина побывала на Всемирном фестивале молодежи на российской федеральной территории "Сириус" и поделилась впечатлениями в... 11.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-11T17:53+0400
2024-03-11T17:53+0400
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Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина."Трудно представить, что страна, которая под санкциями, сможет так достойно представлять себя… Был волшебный городок, где все нормально, как будто ничего плохого не происходит. Если не строить такие отдельные миры, то трудно представить модель мира в целом", – поделилась впечатлениями Морошкина.В фестивале приняли участие около 20 тысяч человек, половина из которых – иностранцы из Европы, Южной и Северной Америки, стран СНГ, ближнего Востока и других. На форум в Сочи также отправились около 40 человек из разных регионов Грузии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, лали морошкина, видео
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, лали морошкина, видео
"В условиях санкций провести такой фестиваль – это успех" – Морошкина о ВФМ
17:53 11.03.2024 (обновлено: 18:08 11.03.2024)
Политолог и конфликтолог Лали Морошкина побывала на Всемирном фестивале молодежи на российской федеральной территории "Сириус" и поделилась впечатлениями в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина.
"Трудно представить, что страна, которая под санкциями, сможет так достойно представлять себя… Был волшебный городок, где все нормально, как будто ничего плохого не происходит. Если не строить такие отдельные миры, то трудно представить модель мира в целом", – поделилась впечатлениями Морошкина.
В фестивале приняли участие около 20 тысяч человек, половина из которых – иностранцы из Европы, Южной и Северной Америки, стран СНГ, ближнего Востока и других. На форум в Сочи также отправились около 40 человек из разных регионов Грузии.