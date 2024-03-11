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"В условиях санкций провести такой фестиваль – это успех" – Морошкина о ВФМ

"В условиях санкций провести такой фестиваль – это успех" – Морошкина о ВФМ

Sputnik Грузия

Политолог и конфликтолог Лали Морошкина побывала на Всемирном фестивале молодежи на российской федеральной территории "Сириус" и поделилась впечатлениями в... 11.03.2024, Sputnik Грузия

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Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина."Трудно представить, что страна, которая под санкциями, сможет так достойно представлять себя… Был волшебный городок, где все нормально, как будто ничего плохого не происходит. Если не строить такие отдельные миры, то трудно представить модель мира в целом", – поделилась впечатлениями Морошкина.В фестивале приняли участие около 20 тысяч человек, половина из которых – иностранцы из Европы, Южной и Северной Америки, стран СНГ, ближнего Востока и других. На форум в Сочи также отправились около 40 человек из разных регионов Грузии.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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