https://sputnik-georgia.ru/20240311/vizit-adeishvili-v-bryussel---ataka-na-evropeyskie-tsennosti---premer-286789403.html

Визит Адеишвили в Брюссель – атака на европейские ценности – премьер

Визит Адеишвили в Брюссель – атака на европейские ценности – премьер

Sputnik Грузия

По словам премьера, будут проведены соответствующее беседы с представителями Евросоюза и властями Германии 11.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-11T14:44+0400

2024-03-11T14:44+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Визит Зураба Адеишвили в Брюссель является атакой на европейские ценности, в том числе на принципы верховенства закона и правового государства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Грузинские СМИ в начале марта распространили кадры, на которых Адеишвили в составе украинской делегации находится в немецком парламенте. Появление осужденного в Грузии бывшего генерального прокурора в Бундестаге является проявлением непартнерского отношения к Грузии и способствует усилению антиевропейских настроений в стране, отметили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". По словам премьера, будут проведены соответствующее беседы с представителями Евросоюза и властями Германии, чтобы как следует разобраться в этом вопросе. "Что касается наших заявлений, то для нас было очень важно отреагировать на визит, который состоялся и в Брюсселе, и в Берлине. Конечно, для нас неприемлемо, что преступники имеют свободное передвижение по Европе и что преступники, люди, уличенные в самых тяжких преступлениях, находятся в Брюсселе и Берлине", - заявил Кобахидзе. Грузинское общество должно верить, что европейская бюрократия верна таким принципам и идеалам, как верховенство закона и правовое государство, подчеркнул премьер. Глава правительства Грузии напомнил, что Адеишвили совершил в Грузии такие тяжкие преступления, как захват телекомпаний, пытки и жестокое обращение с людьми, вымогательство. Кто такой Адеишвили Адеишвили, входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. Теперь Адеишвили работает в прокуратуре Украины. Адеишвили, который на данный момент занимает высокую должность на Украине, в Грузии признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делам и заочно приговорен к шести годам заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, политика, брюссель, украина, тбилиси, зураб адеишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия