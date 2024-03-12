https://sputnik-georgia.ru/20240312/286803729.html

Как работают российские "умные бомбы" калибра 1500 кг

Как работают российские "умные бомбы" калибра 1500 кг

Sputnik Грузия

Российская армия доминирует на украинском ТВД во всех сферах боевого применения, и постоянно наращивает ударное могущество за счет количества и качества... 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T11:58+0400

2024-03-12T11:58+0400

2024-03-12T11:58+0400

россия

аналитика

колумнисты

сша

харьков

киев

минобороны рф

нато

вкс

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0c/286803908_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6410d03f16316639b53bdf267816e5ad.jpg

Новая авиабомба ФАБ-1500 М54 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) эффективно и массово поражает позиции ВСУ и воображение западных наблюдателей конфликта.Воздушно-космические силы России в 2024 году активнее применяют ФАБ-1500 с УМПК – высокоточные, могущественные авиабомбы калибра 1 500 кг, предназначенные для уничтожения укрепленных позиций, бункеров, районов базирования противника на удалении около 100 км от точки сброса (вне зоны ПВО). Каждый подобный боеприпас приносит на поле боя 700 кг взрывчатки, и "выносит" укрепрайоны, натовское вооружение и целые подразделения ВСУ. Существующие системы ПВО здесь бессильны.Запад крайне встревожен возросшей активностью ВКС России (ежесуточно более 100 авиаударов) и эффективностью авиабомб ФАБ-1500 с УМПК: "Наряду с российскими беспилотниками, ракетами и артиллерией, планирующие бомбы добавили новую разрушительную огневую мощь российской кампании", еще более "изменили баланс сил на линии фронта". И во многом определили успех российского наступления. Специалистам российского ОПК удалось кратно нарастить дальность ФАБ-1500 М54 с УМПК, относительно меньших калибров. Вероятное круговое отклонение планирующего боеприпаса от цели составляет не более 5 метров. Площадь поражения – два квадратных километра. Бомбардировщик Су-34 может нести две бомбы ФАБ-1500 с УМПК, и одним ударом "убрать" с линии фронта оборонительные укрепления, живую силу противника на площади четыре квадратных километра, на глубине до 20 метров. Максимальная дальность планирующего полета авиабомбы к цели по разным данным составляет 70-150 км, зависит от скорости и высоты сброса (до 16 км). Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" оснащает ФАБ-1500 М54 модулями УМПК в круглосуточном режиме, что позволяет ВКС России ежедневно наносить более 100 сокрушительных авиаударов в зоне СВО. Динамика производства современных вооружений и боеприпасов в РФ не обещает украинским войскам и НАТО ничего хорошего.Огненный ливеньРоссийские высокоточные авиабомбы крупного калибра ускоряют ход и достижение целей СВО. Универсальный блок повышает точность и дальность поражения целей свободнопадающими бомбами до уровня применения управляемых крылатых ракет "воздух-поверхность". Минобороны РФ официально подтвердила применение таких авиабомб в мае 2023 года, когда истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по месту расположения иностранных наемников в районе села Ивановка под Харьковом. Активное применение самолетами Су-34 фугасных авиабомб с УМПК калибра 500 кг минувшим летом превратилось в "огненный ливень", который в немалой степени "смыл" украинское контрнаступление. Массовые удары планирующими авиабомбами калибра 1500 кг прибавили "адского огня" на позициях и аэродромах ВСУ.Между тем, СВО ускоряет технологический прогресс. Российские ВКС начали применять авиабомбы с универсальным модулем планирующим боевым (УМПБ), значительно увеличивающим дальность поражения (более 100 км) за счет реактивного двигателя (с топливным баком). Боеприпас внешне напоминает крылатую ракету Х-101. Натовские аналоги – шведский GLSDB, американский Powered JDAM и французский AASM/HAMMER.С другой стороны, количество "стран-доноров" киевского режима не гарантирует украинской армии изобилия вооружения и боеприпасов. На российские авиаудары войскам "незалежной" ответить нечем, в запасе – лишь бесполезные беспилотники, и клоунада ГУР вблизи границ РФ."Чудо-оружия" для ВСУ на Западе не существует, и даже поставки старых американских истребителей F-16, о которых мечтает Киев, не изменят баланс сил в зоне СВО. Украинские войска продолжают отступать, и этот процесс объективно необратим. США и НАТО мучительно расстаются с иллюзиями о "стратегическом поражении России на поле боя", и начинают переход от военной истерии к поиску дипломатических решений украинского конфликта.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

сша

харьков

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

россия, аналитика, колумнисты, сша, харьков, киев, минобороны рф, нато, вкс, обострение ситуации вокруг украины