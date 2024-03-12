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В мире начался священный месяц Рамадан
В мире начался священный месяц Рамадан
Sputnik Грузия
Мусульмане всего мира празднуют Рамадан – месяц поста, во время которого верующие воздерживаются от еды, питья, курения и развлечений от восхода до заката... 12.03.2024, Sputnik Грузия
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В этом году священный месяц строгого поста начался 11 марта, через 30 дней он закончится и наступит один из самых главных мусульманских праздников Ураза Байрам.В Рамадан правоверные мусульмане днем работают, молятся, читают Коран, предаются благочестивым размышлениям и совершают столь же благочестивые поступки, благотворительность в этот период обязательна.Как и в других основных религиях, от поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях.
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фото, мультимедиа, фотоленты, религия , в мире, рамадан, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, религия , в мире, рамадан, новости в фотографиях

В мире начался священный месяц Рамадан

10:45 12.03.2024 (обновлено: 14:59 12.03.2024)
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Мусульмане всего мира празднуют Рамадан – месяц поста, во время которого верующие воздерживаются от еды, питья, курения и развлечений от восхода до заката. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки священного праздника
В этом году священный месяц строгого поста начался 11 марта, через 30 дней он закончится и наступит один из самых главных мусульманских праздников Ураза Байрам.
В Рамадан правоверные мусульмане днем работают, молятся, читают Коран, предаются благочестивым размышлениям и совершают столь же благочестивые поступки, благотворительность в этот период обязательна.
Как и в других основных религиях, от поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях.
© AP Photo / Dita Alangkara

Женщины молятся во время священного месяца Рамадана в Индонезии.

Женщины молятся во время священного месяца Рамадана в Индонезии. - Sputnik Грузия
1/12
© AP Photo / Dita Alangkara

Женщины молятся во время священного месяца Рамадана в Индонезии.

© AFP 2024 / Sanaullah Seiam

Афганцы принимают пищу во время священного месяца Рамадана в Кандагаре.

Афганцы принимают пищу во время священного месяца Рамадана в Кандагаре. - Sputnik Грузия
2/12
© AFP 2024 / Sanaullah Seiam

Афганцы принимают пищу во время священного месяца Рамадана в Кандагаре.

© AFP 2024 / Armend Nimani

Во время священного месяца Рамадана в Приштине.

Во время священного месяца Рамадана в Приштине. - Sputnik Грузия
3/12
© AFP 2024 / Armend Nimani

Во время священного месяца Рамадана в Приштине.

© AFP 2024

Ифтар во время священного месяца Рамадана в секторе Газа.

Ифтар во время священного месяца Рамадана в секторе Газа. - Sputnik Грузия
4/12
© AFP 2024

Ифтар во время священного месяца Рамадана в секторе Газа.

© AFP 2024 / Rizwan Tabassum

Мужчины молятся во время священного месяца Рамадана в Карачи.

Мужчины молятся во время священного месяца Рамадана в Карачи. - Sputnik Грузия
5/12
© AFP 2024 / Rizwan Tabassum

Мужчины молятся во время священного месяца Рамадана в Карачи.

© AFP 2024 / Bakr Alkasem

Приготовление сладостей во время священного месяца Рамадана в Сирии.

Приготовление сладостей во время священного месяца Рамадана в Сирии. - Sputnik Грузия
6/12
© AFP 2024 / Bakr Alkasem

Приготовление сладостей во время священного месяца Рамадана в Сирии.

© AP Photo / Khalil Hamra

Выступление военного оркестра во время священного месяца Рамадана в Турции.

Выступление военного оркестра во время священного месяца Рамадана в Турции. - Sputnik Грузия
7/12
© AP Photo / Khalil Hamra

Выступление военного оркестра во время священного месяца Рамадана в Турции.

© AFP 2024 / Ryan Lim

Мечеть шейха Заида во время священного месяца Рамадана в ОАЭ.

Мечеть шейха Заида во время священного месяца Рамадана в ОАЭ. - Sputnik Грузия
8/12
© AFP 2024 / Ryan Lim

Мечеть шейха Заида во время священного месяца Рамадана в ОАЭ.

© AFP 2024 / R. Satish Babu

Мусульманин молится в Индии.

Мусульманин молится в Индии. - Sputnik Грузия
9/12
© AFP 2024 / R. Satish Babu

Мусульманин молится в Индии.

© AP Photo / Yuki Iwamura

Мусульмане молятся во время священного месяца Рамадана в Нью-Йорке.

Мусульмане молятся во время священного месяца Рамадана в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
10/12
© AP Photo / Yuki Iwamura

Мусульмане молятся во время священного месяца Рамадана в Нью-Йорке.

© AP Photo / Hadi Mizban

Мусульмане у мечети во время священного месяца Рамадана в Ираке.

Мусульмане у мечети во время священного месяца Рамадана в Ираке. - Sputnik Грузия
11/12
© AP Photo / Hadi Mizban

Мусульмане у мечети во время священного месяца Рамадана в Ираке.

© AP Photo / Michael Probst

Иллюминация во время священного месяца Рамадана в Германии.

Иллюминация во время священного месяца Рамадана в Германии. - Sputnik Грузия
12/12
© AP Photo / Michael Probst

Иллюминация во время священного месяца Рамадана в Германии.

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