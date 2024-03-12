https://sputnik-georgia.ru/20240312/286809760.html

В мире начался священный месяц Рамадан

В мире начался священный месяц Рамадан

Sputnik Грузия

Мусульмане всего мира празднуют Рамадан – месяц поста, во время которого верующие воздерживаются от еды, питья, курения и развлечений от восхода до заката... 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T10:45+0400

2024-03-12T10:45+0400

2024-03-12T14:59+0400

мультимедиа

фотоленты

религия

в мире

рамадан

новости в фотографиях

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0c/286809939_367:887:2431:2048_1920x0_80_0_0_1506f24eb01f2b27c7b8cfb5fc15d0ab.jpg

В этом году священный месяц строгого поста начался 11 марта, через 30 дней он закончится и наступит один из самых главных мусульманских праздников Ураза Байрам.В Рамадан правоверные мусульмане днем работают, молятся, читают Коран, предаются благочестивым размышлениям и совершают столь же благочестивые поступки, благотворительность в этот период обязательна.Как и в других основных религиях, от поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, религия , в мире, рамадан, новости в фотографиях