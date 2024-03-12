В мире начался священный месяц Рамадан

В этом году священный месяц строгого поста начался 11 марта, через 30 дней он закончится и наступит один из самых главных мусульманских праздников Ураза Байрам.В Рамадан правоверные мусульмане днем работают, молятся, читают Коран, предаются благочестивым размышлениям и совершают столь же благочестивые поступки, благотворительность в этот период обязательна.Как и в других основных религиях, от поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях.
Мусульмане всего мира празднуют Рамадан – месяц поста, во время которого верующие воздерживаются от еды, питья, курения и развлечений от восхода до заката. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки священного праздника
В этом году священный месяц строгого поста начался 11 марта, через 30 дней он закончится и наступит один из самых главных мусульманских праздников Ураза Байрам.
В Рамадан правоверные мусульмане днем работают, молятся, читают Коран, предаются благочестивым размышлениям и совершают столь же благочестивые поступки, благотворительность в этот период обязательна.
Как и в других основных религиях, от поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях.