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Грузинской молодежи много лет промывали мозги – Морошкина об отношении к России

Грузинской молодежи много лет промывали мозги – Морошкина об отношении к России

Sputnik Грузия

Грузинской молодежи много лет промывали мозги, якобы Россия – это воинственная и отсталая страна, поэтому сложно будет сейчас заставить их поверить, что эти... 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T12:11+0400

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Об этом она заявила в эксклюзивном интервью в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."С молодежью нужно говорить и показывать. Нужно сделать так, как сделала в свое время я. Я повезла своего16-летнего сына, только вернувшегося из Европы, в Москву и показала ему, что такое Россия на самом деле. Тогда он узнал ее хорошо и полюбил", – вспоминает Морошкина.

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