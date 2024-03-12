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Грузинской молодежи много лет промывали мозги – Морошкина об отношении к России
Грузинской молодежи много лет промывали мозги – Морошкина об отношении к России
Sputnik Грузия
Грузинской молодежи много лет промывали мозги, якобы Россия – это воинственная и отсталая страна, поэтому сложно будет сейчас заставить их поверить, что эти... 12.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-12T12:11+0400
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Об этом она заявила в эксклюзивном интервью в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."С молодежью нужно говорить и показывать. Нужно сделать так, как сделала в свое время я. Я повезла своего16-летнего сына, только вернувшегося из Европы, в Москву и показала ему, что такое Россия на самом деле. Тогда он узнал ее хорошо и полюбил", – вспоминает Морошкина.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, грузия, новости, европа, москва, лали морошкина, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, грузия, новости, европа, москва, лали морошкина, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
Грузинской молодежи много лет промывали мозги – Морошкина об отношении к России
12:11 12.03.2024 (обновлено: 12:16 12.03.2024)
Грузинской молодежи много лет промывали мозги, якобы Россия – это воинственная и отсталая страна, поэтому сложно будет сейчас заставить их поверить, что эти годы им просто-напросто врали, считает политолог и конфликтолог Лали Морошкина
Об этом она заявила в эксклюзивном интервью в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"С молодежью нужно говорить и показывать. Нужно сделать так, как сделала в свое время я. Я повезла своего16-летнего сына, только вернувшегося из Европы, в Москву и показала ему, что такое Россия на самом деле. Тогда он узнал ее хорошо и полюбил", – вспоминает Морошкина.