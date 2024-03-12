https://sputnik-georgia.ru/20240312/gruziyu-zhdut-sereznye-ispytaniya-giya-saralidze-o-posledney-nadezhde-gruzinskoy-oppozitsii-286809636.html

Грузию ждут серьезные испытания: Гия Саралидзе о последней надежде грузинской оппозиции

Грузию ждут серьезные испытания: Гия Саралидзе о последней надежде грузинской оппозиции

Sputnik Грузия

У нынешнего президента Грузии, как и у грузинской оппозиции, нет шансов честно победить на грядущих президентских и парламентских выборах. Таким мнением в... 12.03.2024, Sputnik Грузия

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Зачем президент Грузии сменила позицию по визовому вопросу для россиян? Смогут ли грузинские оппозиционеры захватить власть в стране? Почему Украина не выдает Грузии осужденных чиновников времен Саакашвили? Ответы на все вопросы – в видео.* ЛГБТ – экстремистская организация, запрещенная в России.

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