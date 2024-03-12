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Грузию ждут серьезные испытания: Гия Саралидзе о последней надежде грузинской оппозиции
Грузию ждут серьезные испытания: Гия Саралидзе о последней надежде грузинской оппозиции
Sputnik Грузия
У нынешнего президента Грузии, как и у грузинской оппозиции, нет шансов честно победить на грядущих президентских и парламентских выборах. Таким мнением в... 12.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-12T13:03+0400
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Зачем президент Грузии сменила позицию по визовому вопросу для россиян? Смогут ли грузинские оппозиционеры захватить власть в стране? Почему Украина не выдает Грузии осужденных чиновников времен Саакашвили? Ответы на все вопросы – в видео.* ЛГБТ – экстремистская организация, запрещенная в России.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, грузия, видео
Грузию ждут серьезные испытания: Гия Саралидзе о последней надежде грузинской оппозиции
13:03 12.03.2024 (обновлено: 13:55 12.03.2024)
У нынешнего президента Грузии, как и у грузинской оппозиции, нет шансов честно победить на грядущих президентских и парламентских выборах. Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился журналист Гия Саралидзе
Зачем президент Грузии сменила позицию по визовому вопросу для россиян? Смогут ли грузинские оппозиционеры захватить власть в стране? Почему Украина не выдает Грузии осужденных чиновников времен Саакашвили? Ответы на все вопросы – в видео.
* ЛГБТ – экстремистская организация, запрещенная в России.