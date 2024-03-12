https://sputnik-georgia.ru/20240312/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-po-regionam-286806071.html

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз по регионам

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз по регионам

Sputnik Грузия

В прибрежных районах Грузии воздух прогреется до +21 градуса тепла 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T12:51+0400

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2024-03-12T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Плюсовая погода без осадков ожидается практически во всех регионах Грузии в ближайшие дни, сообщает Агентство окружающей среды.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Теплая погода без осадков, местами ветер ожидается в Западной Грузии до 15 марта, воздух на равнине прогреется до +18...+23 градусов тепла.В Восточной Грузии 12-13 марта ожидается погода без осадков, а 14 марта в некоторых местах ожидаются небольшие осадки и туман. В Тбилиси 12-13 марта погода будет без осадков, а уже 14 марта станет облачно, ожидается дождь. Температура днем прогреется до +11...+13 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +19...+21 градуса тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков, ожидается ветер восточного направления. Воздух прогреется до +20...+22 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) сохранится погода без осадков. Воздух прогреется до +14...+19 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) в ближайшие дни ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +10...+15 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани) 12-13 марта погода будет без осадков, а 14 марта в некоторых местах ожидаются осадки. Температура днем прогреется до +10...+15 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 12-13 марта будет ясная погода, а 14 марта будет облачно и дождливо. Днем температура прогреется до +9...+14 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается преимущественно ясная погода. Температура днем прогреется до +8...+13 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 12-13 марта ожидается погода без осадков, а 14 марта в некоторых местах ожидается снег. Температура днем прогреется до +4...+9 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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