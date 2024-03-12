https://sputnik-georgia.ru/20240312/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-po-regionam-286806071.html
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз по регионам
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз по регионам
Sputnik Грузия
В прибрежных районах Грузии воздух прогреется до +21 градуса тепла 12.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-12T12:51+0400
2024-03-12T12:51+0400
2024-03-12T12:51+0400
погода
грузия
новости
западная грузия
восточная грузия
прогноз погоды
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/08/265056676_0:82:3092:1821_1920x0_80_0_0_f65281e4265caa74032e9fc3f91cea44.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Плюсовая погода без осадков ожидается практически во всех регионах Грузии в ближайшие дни, сообщает Агентство окружающей среды.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Теплая погода без осадков, местами ветер ожидается в Западной Грузии до 15 марта, воздух на равнине прогреется до +18...+23 градусов тепла.В Восточной Грузии 12-13 марта ожидается погода без осадков, а 14 марта в некоторых местах ожидаются небольшие осадки и туман. В Тбилиси 12-13 марта погода будет без осадков, а уже 14 марта станет облачно, ожидается дождь. Температура днем прогреется до +11...+13 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +19...+21 градуса тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков, ожидается ветер восточного направления. Воздух прогреется до +20...+22 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) сохранится погода без осадков. Воздух прогреется до +14...+19 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) в ближайшие дни ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +10...+15 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани) 12-13 марта погода будет без осадков, а 14 марта в некоторых местах ожидаются осадки. Температура днем прогреется до +10...+15 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 12-13 марта будет ясная погода, а 14 марта будет облачно и дождливо. Днем температура прогреется до +9...+14 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается преимущественно ясная погода. Температура днем прогреется до +8...+13 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 12-13 марта ожидается погода без осадков, а 14 марта в некоторых местах ожидается снег. Температура днем прогреется до +4...+9 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
восточная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/08/265056676_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_8aedbe731165ee915567788b1a531812.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, прогноз погоды
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, прогноз погоды
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз по регионам
В прибрежных районах Грузии воздух прогреется до +21 градуса тепла
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Плюсовая погода без осадков ожидается практически во всех регионах Грузии в ближайшие дни, сообщает Агентство окружающей среды.
Теплая погода без осадков, местами ветер ожидается в Западной Грузии до 15 марта, воздух на равнине прогреется до +18...+23 градусов тепла.
В Восточной Грузии 12-13 марта ожидается погода без осадков, а 14 марта в некоторых местах ожидаются небольшие осадки и туман.
В Тбилиси 12-13 марта погода будет без осадков, а уже 14 марта станет облачно, ожидается дождь. Температура днем прогреется до +11...+13 градусов тепла.
В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +19...+21 градуса тепла.
В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков, ожидается ветер восточного направления. Воздух прогреется до +20...+22 градусов тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) сохранится погода без осадков. Воздух прогреется до +14...+19 градусов тепла.
В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) в ближайшие дни ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +10...+15 градусов тепла.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани) 12-13 марта погода будет без осадков, а 14 марта в некоторых местах ожидаются осадки. Температура днем прогреется до +10...+15 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 12-13 марта будет ясная погода, а 14 марта будет облачно и дождливо. Днем температура прогреется до +9...+14 градусов тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается преимущественно ясная погода. Температура днем прогреется до +8...+13 градусов тепла.
В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 12-13 марта ожидается погода без осадков, а 14 марта в некоторых местах ожидается снег. Температура днем прогреется до +4...+9 градусов.