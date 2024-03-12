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Мерквиладзе донесет голос диаспоры в России до правительства Грузии – президент ФГНКА

Мерквиладзе донесет голос диаспоры в России до правительства Грузии – президент ФГНКА

Sputnik Грузия

Дипломат пообещал, что будет очень активно включен в жизнь грузинской диаспоры в России, внимательно изучит все проблемы 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T10:52+0400

2024-03-12T10:52+0400

2024-03-12T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Новый глава Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Российской Федерации Мамука Мерквиладзе близко знаком с жизнью грузинской диаспоры в России и продолжит доносить голос народа и их проблемы до правительства Грузии, заявил Sputnik Грузия президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии (ФГНКА) Давид Цецхладзе. Мерквиладзе прибыл в Москву 9 марта. Свою первую рабочую встречу он провел с президентом ФГНКА в России Давидом Цецхладзе. На новой должности Мерквиладзе заменил предыдущего руководителя Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в РФ Георгия Каджая, который в свою очередь стал советником премьера Грузии по вопросам отношений с Россией. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"Мерквиладзе обещал, что сделает все возможное, чтобы грузинское правительство и дальше слышало голос грузинской диаспоры. Он близко знаком с жизнью грузин в России. Он несколько лет являлся вице-президентом Федеральной грузинской национально-культурной автономии. Этот шаг со стороны правительства Грузии очень позитивен", – сказал Цецхладзе. По информации главы ФГНКА, Мерквиладзе пообещал, что будет очень активно включен в жизнь грузинской диаспоры в России, внимательно изучит все проблемы. В частности, Мерквиладзе получил приглашение на участие в ближайшем мероприятии Грузинской ФНКА, а также посетить Дом народов России в усадьбе Морозовых, где расположен офис и детский образовательно-творческий центр Грузинской ФНКА. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В марте 2009 года были официально открыты Секция интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии и Секция интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Российской Федерации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, москва, россия, давид цецхладзе, швейцария, грузино-российские отношения, грузинская диаспора россии