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Мнение эксперта: О развитии грузино-российских отношений – видео
Мнение эксперта: О развитии грузино-российских отношений – видео
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Что ждет грузино-российские отношения и как они должны развиваться? Своим в интервью "Sputnik на русском" поделился журналист Гия Саралидзе 12.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-12T14:09+0400
2024-03-12T14:09+0400
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О перспективах развития грузино-российских отношений рассказал журналист Гия Саралидзе.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, грузия, россия, видео
Мнение эксперта: О развитии грузино-российских отношений – видео
14:09 12.03.2024 (обновлено: 14:42 12.03.2024)
Что ждет грузино-российские отношения и как они должны развиваться? Своим в интервью "Sputnik на русском" поделился журналист Гия Саралидзе
О перспективах развития грузино-российских отношений рассказал журналист Гия Саралидзе.