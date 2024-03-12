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Мнение эксперта: О развитии грузино-российских отношений – видео

Мнение эксперта: О развитии грузино-российских отношений – видео

Sputnik Грузия

Что ждет грузино-российские отношения и как они должны развиваться? Своим в интервью "Sputnik на русском" поделился журналист Гия Саралидзе 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T14:09+0400

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О перспективах развития грузино-российских отношений рассказал журналист Гия Саралидзе.

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