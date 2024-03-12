https://sputnik-georgia.ru/20240312/narodnye-primety-na-evdokiev-den-2024-chto-nelzya-delat-14-marta-286812829.html

Народные приметы на Евдокиев день 2024: что нельзя делать 14 марта?

Народные приметы на Евдокиев день 2024: что нельзя делать 14 марта?

Sputnik Грузия

Православная церковь 14 марта поминает святую Евдокию, которую казнили за распространение христианской веры в 152 году 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T13:45+0400

2024-03-12T13:45+0400

2024-03-12T13:45+0400

общество

религия

справки

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В народе праздник называют Евдокиев день или "Евдокия Свистунья", так как 14 марта обычно свистели ветра и появилась традиция встречать этот день со свистульками. Что нельзя делать на Евдокиев день - о народных приметах 14 марта, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам, нельзя в Евдокиев день строить планы на будущее – реализовать их скорее всего не удастся. Нельзя 14 марта устраивать шумные застолья, напиваться и объедаться – это плохая примета, сулящая неудачу и проблемы. В Евдокиев день нельзя ссориться, ругаться, скандалить и выяснять отношения – по приметам, можно навлечь на семью неприятности. Жадничать, скупиться и отказывать в милостыни 14 марта нельзя – по приметам, можно самому оказаться в бедственном состоянии. По приметам, покидать дом после заката нельзя, чтобы избежать злых сил, пытающихся завладеть человеческими душами. Народные приметы По приметам, лето ожидается теплое, если на Евдокиев день погода выдалась солнечная и теплая. Позднюю весну и скудный урожай предвещает метель в Евдокиев день, а если 14 марта тепло и солнечно – это верная примета, что год предстоит урожайный. Материал подготовлен на основе открытых источников

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